본문 요약

인천시가 영국에 있는 명문 국제학교 두 곳을 유치한다.

인천시는 영국에 출장 중인 유정복 인천시장이 영종도 미단시티 내 국제학교 우선협상대상자로 선정된 영국 위컴 애비를 방문, 2028년 하반기 개교를 위한 양해각서를 체결했다고 25일 밝혔다.

130년 역사의 영국 사립학교 위컴 애비는 지난해 3월 영종도 미단시티 국제학교 우선협상자로 선정된 뒤 인천경제자유구역청과 사업협약을 맺기 위한 실무협상을 진행하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

'위컴애비·럭브스쿨' 영국 명문 국제학교 2곳 인천 유치

입력 2026.02.25 10:22

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영종 미단시티 위컴애비 2028년 개교

450년 전통 럭비스쿨 송도캠퍼스 검토

지난 24일 유정복 인천시장이 영국 위컴 애비 스쿨(Wycombe Abbey School)을 방문해 피터 워렌 이사장과 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

지난 24일 유정복 인천시장이 영국 위컴 애비 스쿨(Wycombe Abbey School)을 방문해 피터 워렌 이사장과 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

인천시가 영국에 있는 명문 국제학교 두 곳을 유치한다.

인천시는 영국에 출장 중인 유정복 인천시장이 영종도 미단시티 내 국제학교 우선협상대상자로 선정된 영국 위컴 애비(Wycombe Abbey)를 방문, 2028년 하반기 개교를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

130년 역사의 영국 사립학교 위컴 애비는 지난해 3월 영종도 미단시티 국제학교 우선협상자로 선정된 뒤 인천경제자유구역청과 사업협약을 맺기 위한 실무협상을 진행하고 있다.

위컴 위비와 인천경제청은 올해 상반기 사업협약을 체결하고, 학교 부지 교사 및 부대시설 건축과 관련된 설립 방안을 논의하고 있다.

유 시장은 또 런던 인근 워릭셔주 럭비지역에 위치한 450년 역사를 자랑하는 럭비 스쿨(Rugby School)를 방문해 송도캠퍼스 설립에 대해 논의했다.

1567년 개교한 럭비 스쿨은 명문 사립학교로 럭비 풋볼(Rugby football)의 발상지로 알려져 있다. 이 학교에서는 ‘이상한 나라의 앨리스’의 저자 루이스 캐럴, 사회 비평가 매슈 아널드, 영국 제60대 총리 네빌 체임벌린 등의 동문을 배출했다.

유정복 인천시장은 “글로벌 톱텐 시티를 목표로 하는 인천의 핵심 동력은 바로 ‘인재육성’”이라며 “명문 국제학교 설립을 통해 인천을 대한민국 최고의 글로벌 교육도시로 조성하겠다”고 말했다.

