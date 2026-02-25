다카이치, 당선 의원에 선물 배포 논란···“격려 기부” 해명에도 파장 이어질 듯

다카이치 사나에 일본 총리가 최근 중의원(하원) 선거에서 당선된 자민당 의원들에게 축하 선물을 배포해 논란이 일자 “격려의 마음을 담아 물품을 기부한 것”이라고 해명했다. 정치자금 문제로 홍역을 치른 자민당 내에서 또다시 유사한 논란이 불거지면서 정국 부담으로 이어질 가능성도 제기된다.

다카이치 총리는 24일 밤 엑스를 통해 ‘카탈로그 기프트 선물’ 보도와 관련해 “매우 엄중한 이번 선거를 거쳐 당선된 데 대한 노고를 치하하는 뜻으로, 향후 의원 활동에 도움이 되기를 바라는 생각에서 나라현 제2선거구 지부 차원으로 물품을 기부했다”고 밝혔다. 그는 “의원 한 명 한 명에게 맞는 물건을 고를 시간이 없어 각자가 판단해 선택하길 바라는 취지였다”며 “이번 지출에 정당교부금은 일절 사용하지 않았다”고 강조했다.

앞서 일본 주간지 슈칸분슌과 교도통신은 다카이치 총리 사무소 관계자가 자민당 의원들을 개별 방문해 수만엔 상당의 카탈로그 기프트를 배포했다고 보도했다. 카탈로그 기프트는 수령자가 책자에 실린 물품 중 원하는 상품을 선택해 받을 수 있는 방식의 선물이다.

일본 정치자금규정법은 “누구든지 공직 후보자의 정치 활동과 관련해 기부해서는 안 된다”고 규정하고 있다. 다만 지부를 포함한 정당이 공직 후보자에게 물품으로 기부하는 것은 허용된다. 다카이치 총리는 나라현 제2선거구 지부장을 맡고 있다.

이시바 시게루 전 총리의 정치자금 문제로 논란이 된 바 있는 자민당 내부에서는 “왜 같은 일을 반복하느냐”는 목소리가 나왔다. 지난해 3월 이시바 당시 총리는 중의원 초선 의원들에게 1인당 10만엔(약 93만원) 상당의 상품권을 배포한 사실이 드러나 비판받았다.

야당의 공세가 이어질 경우 다카이치 총리가 3월 말 처리를 목표로 하는 2026년도 예산안 심의에도 부담으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다. 최대 야당 중도개혁연합의 오가와 준야 대표는 “엄중한 설명 책임이 요구된다”고 교도통신에 말했다.

이번 총선에서 다카이치 총리를 제외한 자민당 당선자는 추가 공인을 포함해 315명이다. 선물이 모두에게 전달됐을 경우 총액은 수백만엔에 이를 가능성이 있다고 교도통신은 보도했다.