부산시 ‘더파크’ 공립 전환··· 영남권 거점동물원 지정 도전

부산시가 부산진구 초읍동 ‘더파크 동물원’을 매입해 공립동물원으로 전환하고, 영남권 거점동물원으로 만드는 방안을 추진한다. 부산시 공립동물원은 2027년 어린이날 전후에 정식 개장할 수 있을 것으로 예상된다.

박형준 부산시장은 25일 브리핑을 진행하고 ‘더파크 동물원’을 부산시가 운영하는 공립동물원으로 전환하는 방안을 추진한다고 이날 밝혔다. 부산시는 다음 달 15일 478억2500만 원 규모의 매매계약을 체결하기 위해 2026년 제1회 추가경정 예산에 매수 계약금을 포함한 운영비 75억 원을 편성하는 내용을 시의회와 논의 중이다.

부산시가 동물원 매입에 나서는 이유는 지난달 부산고법 민사6-3부(부장판사 김정환) 심리로 열린 파기환송심 조정에서 더파크 운영사인 삼정기업(KB부동산신탁) 측과의 합의에 따른 결과다.

부산에서는 1982년 초읍동 부산어린이대공원 안에 성지곡 동물원이 문을 열었지만, 경영난으로 2005년 폐장한다. 이후 부산시는 2012년 삼정기업을 시공사 겸 공동운영사로 해 ‘동물원 정상화를 위한 협약’을 체결한다.

2014년 4월 우여곡절 끝에 ‘더파크 동물원’이 개장했지만, 운영사인 삼정기업은 불과 1년여 만에 부산시에 동물원 매수해달라고 요청한다. 2012년 협약에 ‘운영사의 매각 의사가 있으면 부산시가 매수한다’는 조항이 있다는 게 이유였다. 하지만 부산시가 매입 대상 부지에 개인 소유 부지가 있다며 이를 거부하면서 2020년 본격적인 소송전이 시작된다.

1·2심은 부산시가 이겼지만, 대법원은 법적 문제가 없다는 취지로 파기환송 해 조정이 이뤄졌다.

부산시는 공립 동물원을 국비 지원을 받는 영남권 거점 동물원으로 지정받아 권역 내 동물 질병 관리와 검역, 긴급 보호 동물 수용, 종 보전과 증식 프로그램 운영 등에 나선다는 계획이다. 또 서울 어린이대공원 능동동물원과 교류 체계를 만들기 위한 협의를 진행 중이다.

박형준 부산시장은 “공립동물원 출범은 오랜 소송으로 인한 시민 불편을 해소하고 미래 세대를 위한 교육의 장을 만드는 역사적 전환점”이라며 “투명한 운영체계로 신뢰를 회복하겠다”고 말했다.

하지만 이를 두고 시민사회에서는 우려의 목소리가 나온다. 동물원 운영사의 의지에 따라 부산시가 매입에 나서는 조항이 포함된 것 자체가 문제라는 것이다.

부산참여연대 양미숙 사무처장은 “애초에 이같은 독소조항이 포함된 협약을 맺은 게 문제다. 책임자를 문책해야한다”며 “운영난을 부른 업체의 책임이 어느 정도인지 따지지 않고 막대한 시 재정을 투입하는게 이해가 안된다”라고 말했다.