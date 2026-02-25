부산시 청년문화예술패스 확대시행··· 연간 최대 20만원

부산시는 청년의 문화 향유 기회를 제공을 위한 2026년 청년문화예술패스 사업을 확대 시행한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 부산시와 문화체육관광부가 공동으로 추진하고 한국문화예술위원회가 사업 운영을 맡아 청년에게 공연·전시 관람비를 지원하는 제도다. 올해는 지원 대상을 기존 19세에서 19∼20세(2006~2007년 출생자)로 확대했다. 총 1만5624명을 선착순으로 선정한다.

해당 나이의 청년이면 소득 수준과 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 다만 2006년생 중 지난해 청년문화예술패스 포인트 사용자는 신청할 수 없다.

지원 금액은 1인당 연간 최대 20만원이며, 기존 공연·전시 중심 지원에서 영화 관람까지 확대돼 선택 폭이 한층 넓어졌다.

협력 예매처도 기존 2개에서 7개로 늘었고 영화는 비수도권 기준 최대 4회까지 이용할 수 있다. 신청 및 발급 기간은 25일부터 오는 6월 30일까지며 사용기간은 관람일 기준 12월 31일까지다.

부산시는 2024년 사업 시행 이후 청년들로부터 큰 호응을 받는 ‘부산청년만원+문화패스 사업’도 상반기 중 별도 시행한다.