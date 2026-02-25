“청·국토부가 압박” 이학재 인천공항 사장 사퇴···지선·보궐 출마설은 부정

이학재 인천국제공항공사 사장이 임기 4개월을 남겨두고 중도하차했다.

이 사장은 25일 인천공항에서 기자회견을 열고 “지난 11월부터 정부로부터 퇴임 압박을 받았다”고 주장했다.

이 사장은 “인천국제공항공사 정기인사는 사장 고유의 인사권인데도, 대통령실과 국토교통부는 새로운 사장이 오면 하라. 3급 이하만 해라. 대통령실에 승인을 받고 인사하라는 등 20여 차례 인사와 관련된 압력을 받았다”고 말했다.

이어 “국토교통부는 인천국제공항공사의 군림기관으로 변질됐고, 사퇴 압력 이후 인천공항에서만 동시에 4건의 특정감사를 진행하고 있다”며 “국토부도 상왕기관에서 벗어나 지원기관으로 바뀌어야 한다”고 덧붙였다.

앞서 이 사장은 지난 24일 국토교통부에 사직서를 제출했다.

‘출마설’이 돌았던 이 사장은 6·3 지방선거에서 인천시장이나 국회의원 보궐선거에도 출마하지 않겠다고 밝혔다.

이 사장은 그동안 이재명 정부와 갈등을 빚어왔다. 지난해 대통령 업무보고에서 ‘책갈피 달러 논쟁’에 이어 청와대와 국토교통부가 인천공항 인사에 불법으로 개입하고, 특정감사를 진행하고 있다며 정부를 강력 비판했다.

이 사장의 퇴임식은 26일 오전 10시 열릴 예정이다.