포스코그룹과 SK온이 배터리의 핵심 소재인 리튬 공급망을 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

포스코그룹은 배터리 소재 품질·공정 인증인 '4M' 인증을 받고, 올해 하반기부터 포스코아르헨티나에서 생산한 리튬의 본격 공급할 예정이다.

SK온은 공급받은 리튬을 유럽과 북미 시장 전기차 배터리 프로젝트에 활용할 예정이다.

포스코・SK온, 전기차 배터리용 리튬 공급 계약 체결…최대 2만5000t 규모

입력 2026.02.25 10:49

  • 오동욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재영 포스코홀딩스 에너지소재사업실장(우측)과 박종진 SK온 전략구매실장이 지난 24일 서울 종로구 SK온 그린캠퍼스에서 리튬 장기구매 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹과 SK온이 배터리의 핵심 소재인 리튬 공급망을 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

포스코그룹과 SK온은 전날 서울 종로구 SK온 그린캠퍼스에서 리튬 장기공급 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 리튬은 리튬이온배터리를 만들 때 핵심 요소인 양극재의 필수 소재다.

이번 계약을 통해 포스코그룹의 아르헨티나 리튬 생산 법인인 포스코 아르헨티나는 SK온에 올해부터 2028년까지 리튬 최대 2만5000t을 공급한다. 전기차 약 40만대에 탑재되는 배터리를 생산할 수 있는 규모로, 포스코그룹은 “2024년 아르헨티나에 리튬 상업 생산 체제를 구축한 뒤 최대”라고 전했다.

포스코그룹은 배터리 소재 품질·공정 인증인 ‘4M’ 인증을 받고, 올해 하반기부터 포스코아르헨티나에서 생산한 리튬의 본격 공급할 예정이다. SK온은 공급받은 리튬을 유럽과 북미 시장 전기차 배터리 프로젝트에 활용할 예정이다. 또 양사는 최근 빠르게 성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 리튬을 활용하는 방안, 포스코그룹 이차전지 자회사인 ‘포스코HY클린메탈’과 함께 폐배터리를 재활용하는 협력 방안도 검토했다.

포스코그룹은 이번 계약으로 유럽과 북미 전기차 배터리 시장에 본격적으로 나선다는 입장이다. SK온과의 계약으로 유럽·북미 전기차 배터리시장에 진출하기 위한 장기 수요처를 확보했기 때문이다. SK온은 글로벌 원 소재 시장의 수급 변동성에 유연하게 대응한다는 방침이다. 글로벌 리튬 가공 시장에서 중국의 비중이 높아 공급망 안정성을 확보하는 게 중요한데, SK온은 포스코와 협력을 통해 원 소재 조달 경쟁력을 강화한다는 취지다.

박종진 SK온 전략구매실장은 “이번 계약은 공급망 다변화 전략의 하나로 중장기 원 소재 수급 안정성과 조달 경쟁력을 강화하기 위한 것”이라며 “전기차를 넘어 ESS까지 SK온의 원 소재 경쟁력을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

이재영 포스코홀딩스 에너지소재사업관리실장은 “이번 계약을 통해 포스코그룹의 핵심 사업인 이차전지 소재 부문의 미래 성장 동력을 확보했다”며 “SK온과 이차전지 관련 다방면의 비즈니스 협력 강화를 통해 글로벌 시장을 함께 개척해 나갈 것“이라고 말했다.

