대구, 재생에너지 보급 성과 ‘톡톡’···전국 특·광역시 중 선두

대구시는 지난해까지 재생에너지 누적 보급량이 전국 특·광역시 가운데 가장 많았다고 25일 밝혔다.

대구시에 따르면, 전력거래소 전력통계정보시스템 기준 지난해까지 보급량 487㎿를 기록했다. 이는 수년간 태양광 중심의 재생에너지를 구조적으로 확대한 결과라고 대구시는 설명했다.

대구지역의 태양광 발전 허가신청은 2020년 214건(20.6㎿)에서 2023년 684건(81.7㎿), 지난해 1325건(167.1㎿)으로 증가했다. 최근 5년간 설치 용량이 8배 이상 늘어난 셈이다.

특히 산업단지 내 확산세가 두드러진다. 지역 산단의 태양광 허가 용량은 2020년 9.8㎿에서 2025년 97.4㎿로 약 10배 확대됐다. 기업들은 공장 지붕과 빈 공간을 활용해 자체 발전을 확대하며 에너지 비용 절감과 경쟁력 강화를 추진했다.

대구시는 상수도사업본부 내 사업소와 배수지 등 14곳에 총 3.9㎿ 규모의 태양광 설비 설치를 추진하는 등 공공부문에서의 확대 노력도 기울이고 있다. 주차면적 1000㎡ 이상 공영주차장 98곳에도 약 22㎿ 규모의 태양광 설비가 설치될 예정이다.

풍력 분야의 경우 군위지역 풍백풍력발전소(75㎿)는 5㎿급 풍력발전기 15기를 갖춘 대규모 발전소로, 지난해 12월 준공돼 대구를 대표하는 재생에너지 시설로 자리 잡았다.

이밖에 2008년 전국 최초로 설립된 대구시민햇빛발전소는 현재 18곳, 총 2.3㎿ 규모로 운영 중이다. 대구시는 2030년까지 약 940㎿의 재생에너지를 추가 보급한다는 목표를 갖고 있다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “대구의 태양광 보급은 더 이상 미래 계획이 아닌 현재의 성과”라면서 “재생에너지 혜택을 지역사회 전반으로 확산하고, 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 선도하겠다”고 말했다.