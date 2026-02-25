현대·기아·BMW 37개 차종 10만7000대 자발적 시정조치

국토교통부는 현대자동차와 기아, BMW코리아에서 제작 또는 판매한 37개 차종 10만7158대에서 제작 결함이 발견돼 자발적 시정조치를 시행한다고 25일 밝혔다.

현대차는 코나 전기차 등 4개 차종 3만7690대에서 배터리 관리 시스템 소프트웨어 설계 미흡으로 고전압 배터리 문제 발생을 사전에 감지하지 못해 화재 발생 가능성이 있어 27일부터 시정조치에 들어간다.

기아 니로 전기차 1590대도 유사한 문제로 같은 날부터 시정조치를 시행한다.