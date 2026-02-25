창간 80주년 경향신문

국힘, 지방선거 인재영입 1·2호에 회계사 손정화·회사원 정진우

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민의힘이 25일 오는 6·3 지방선거를 위해 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저를 영입했다고 밝혔다.

6월 지방선거를 앞두고 이루어진 첫 인재 영입이다.

조정훈 인재영입위원장은 이날 국회에서 열린 영입 인재 환영식에서 이같이 발표했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국힘, 지방선거 인재영입 1·2호에 회계사 손정화·회사원 정진우

입력 2026.02.25 11:10

수정 2026.02.25 11:14

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일 PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저 영입을 환영하며 기념 촬영을 하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 25일 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일 PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저 영입을 환영하며 기념 촬영을 하고 있다. 권도현 기자

국민의힘이 25일 오는 6·3 지방선거를 위해 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저를 영입했다고 밝혔다. 6월 지방선거를 앞두고 이루어진 첫 인재 영입이다.

조정훈 인재영입위원장은 이날 국회에서 열린 영입 인재 환영식에서 이같이 발표했다. 조 위원장은 “손 회계사는 삼일에서 20년 동안 회계사로 일했고 재무 위험성, 지방재정 검토를 통해 세금이 어디서 비효율이 생기고 왜곡이 생기는지 확인할 수 있는 인물”이라며 “정 매니저는 원전을 정치 구호로 다루지 않고 대한민국 원전 사업을 위해 헌신해오신 분”이라고 말했다.

장동혁 대표는 “고환율·고물가 직격탄에 민생이 벼랑 끝인데도 국민이 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것도 엄연한 현실”이라며 “우리가 부족했기 때문에 이제 새로운 모습으로 국민께 다가가야 한다. 오늘 젊은 인재 두 분을 영입한 것도 당이 새로운 모습으로 국민께 다가가겠다는 국민의힘의 약속”이라 말했다.

앞서 조 위원장은 지난 19일 “80년대생, 90년대생, 2000년대생 등 청년 인재를 중심으로 영입을 추진하려 노력했다”고 밝힌 바 있다. 이번에 영입한 손 회계사와 정 매니저는 각각 82년생, 85년생이다. 인재영입위는 이날부터 매주 1~2회 영입된 인재를 발표할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글