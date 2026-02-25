국힘, 지방선거 인재영입 1·2호에 회계사 손정화·회사원 정진우

국민의힘이 25일 오는 6·3 지방선거를 위해 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 매니저를 영입했다고 밝혔다. 6월 지방선거를 앞두고 이루어진 첫 인재 영입이다.

조정훈 인재영입위원장은 이날 국회에서 열린 영입 인재 환영식에서 이같이 발표했다. 조 위원장은 “손 회계사는 삼일에서 20년 동안 회계사로 일했고 재무 위험성, 지방재정 검토를 통해 세금이 어디서 비효율이 생기고 왜곡이 생기는지 확인할 수 있는 인물”이라며 “정 매니저는 원전을 정치 구호로 다루지 않고 대한민국 원전 사업을 위해 헌신해오신 분”이라고 말했다.

장동혁 대표는 “고환율·고물가 직격탄에 민생이 벼랑 끝인데도 국민이 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것도 엄연한 현실”이라며 “우리가 부족했기 때문에 이제 새로운 모습으로 국민께 다가가야 한다. 오늘 젊은 인재 두 분을 영입한 것도 당이 새로운 모습으로 국민께 다가가겠다는 국민의힘의 약속”이라 말했다.

앞서 조 위원장은 지난 19일 “80년대생, 90년대생, 2000년대생 등 청년 인재를 중심으로 영입을 추진하려 노력했다”고 밝힌 바 있다. 이번에 영입한 손 회계사와 정 매니저는 각각 82년생, 85년생이다. 인재영입위는 이날부터 매주 1~2회 영입된 인재를 발표할 계획이다.