한강버스, 3월1일 전 구간 운항 재개···동·서부 구간 분리 운영

지난해 11월 15일 바닥 걸림 이후 마곡~여의도 구간만 부분 운항 중인 한강버스가 3월1일부터 전 구간 운항을 재개한다. 또한 여의도 선착장을 중심으로 환승이 가능한 동·서부 구간으로 분리 운영한다. 서울시는 이런 내용의 한강버스 운영 계획을 25일 공개했다.

운항 재개에 앞서 한남대교 북단 항로 8.9㎞ 구간(압구정~잠실 선착장)의 조사해 수심이 미확보된 구역을 준설하고 강바닥 이물질 제거 작업을 완료했다.

시는 사고 원인이었던 항로 이탈 문제를 개선하기 위해 항로 이탈 시 경보가 작동하는 항로 이탈 방지시스템을 구축했다. 사고 발생 구간 부표는 시인성이 높은 부표(높이 1.4m→4.5m)로 바꿔 항로 식별성과 야간 운항 안전성을 높였다.

아울러 지난 11월 정부 합동점검에서 지적된 120건 중 운항 안전과 직접 관련된 사항을 포함한 96건을 조치 완료했다고 밝혔다. 나머지 24건도 상반기 완료를 목표로 조치 진행 중이다.

운항 노선은 효율성과 안정성을 높이기 위해 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간으로 분리 운영한다. 전 구간을 운항했던 지난해 9월·11월 기준 선착장별 탑승객 비율은 여의도(23%), 잠실(18%), 마곡(17%) 순으로 높았다.

노선 분할로 여의도에서 동·서부 노선 간 갈아타는 경우 환승 비용을 면제한다. 승선객이 여의도 선착장에 집중되는 것을 대비해 승객 대기·편의 공간을 확대 운영할 계획이다.

3월1일부터 동·서부 각 노선 별 왕복 16항차 운항한다. 항차별 운항 간격은 약 1시간이다. 동부(잠실~여의도) 노선은 잠실에서 첫 배가 오전 10시에 운항 시작 후 마지막 배가 오후 8시27분에 도착한다. 서부(마곡~여의도) 노선은 마곡에서 첫 배가 오전 10시20분에 운항 시작하고, 마지막 배가 오후 7시32분에 도착한다.

아울러 오는 4월부터 출·퇴근 시간대 환승 없이 잠실~여의도~마곡을 연결하는 급행 노선을 추가 운영한다. 5월에는 정원박람회가 열리는 서울숲에 임시선착장을 추가 운영한다. 7개 선착장 주변에 리버뷰 가든을 조성하고, 망원·압구정·뚝섬 선착장에는 전망쉼터를 마련해 탑승 환경을 지속적으로 개선할 계획이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “이용객 안전을 최우선 가치로 두고 전 구간 운항 재개 이후에도 현장 점검 및 개선을 지속해서 실시하겠다”고 말했다.