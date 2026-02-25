창간 80주년 경향신문

[속보]트럼프 “죽은 국가였던 미국, 이젠 가장 주목받는 국가”···집권 2기 첫 국정연설

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설에서 "미국은 죽은 국가였지만 이제 전 세계에서 가장 '핫'한 국가가 됐다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 24일 워싱턴 국회의사당 회의장에서 진행된 국정연설에서 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "취임 1년 만에 누구도 본 적 없는 변화와 시대적 대전환을 이뤘다고 자부심과 존엄을 갖고 말할 수 있다"고 했다.

[속보]트럼프 “죽은 국가였던 미국, 이젠 가장 주목받는 국가”···집권 2기 첫 국정연설

입력 2026.02.25 11:30

수정 2026.02.25 11:37

  • 최경윤 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 국정연설을 하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 국정연설을 하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설에서 “미국은 죽은 국가였지만 이제 전 세계에서 가장 ‘핫’한 국가가 됐다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당 회의장에서 진행된 국정연설에서 이같이 밝혔다. 트럼프 대통령은 “취임 1년 만에 누구도 본 적 없는 변화와 시대적 대전환을 이뤘다고 자부심과 존엄을 갖고 말할 수 있다”고 했다.

트럼프 대통령은 “역사상 지금보다 많은 사람이 일하고 있는 시기는 없다”며 “신규 창출 일자리의 100%가 민간 분야”라고 말했다.

취임 이후 ‘범죄와의 전쟁’을 벌여온 트럼프 대통령은 “지난해 살인 발생률은 125년만에 가장 낮은 수치를 기록했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 베네수엘라에서 원유를 수입하게 된 것도 성과로 언급했다. 또 “다양성·형평성·포용성(DEI) 정책을 끝냈다”고도 말했다.

과거 ‘연두교서’로 불렸던 국정연설은 미국 국정의 최고 책임자인 대통령이 예산과 국가 경제 상황을 설명하고, 한 해 동안 추진할 주요 입법 과제와 대내외 정책 방향을 밝히는 자리다. 트럼프 대통령은 지난해 3월 상·하원 합동회의에서 연설한 바 있으나 국정연설에 참석한 것은 2기 행정부 출범 이후 이번이 처음이다.

이날 의회 회의장에 입장한 트럼프 대통령은 공화당 의원들의 기립박수와 환호를 받았다. 그러나 상당수 민주당 의원들은 자리에서 일어나지 않았다.

