‘기후플레이션’ 공습···전북 농가 피해 1만ha 육박

전북 장수군의 상징처럼 자리 잡았던 ‘사과 수확 체험’ 프로그램이 23년 만에 막을 내렸다. 이유는 단순하다. 사과가 예전처럼 자라지 않기 때문이다. 기후 위기가 농업 생산을 넘어 지역 문화와 농민의 생존 기반까지 흔들고 있다는 분석이 나온다.

25일 전북연구원의 ‘기후변화에 따른 전북자치도 신선 농산물 가격변동 요인 분석’ 보고서를 보면 최근 전북은 집중호우와 폭염 등 극한 기상에 반복적으로 노출되며 농업 생태계가 급격히 불안정해지고 있다. 지난해 8~10월 이어진 강우로 익산시·김제시·부안군 등에서 발생한 벼 수발아 피해만 3360㏊에 달했다. 가을배추 무름병 322㏊, 논콩 뿌리썩음 5420㏊를 포함하면 주요 작물 피해 면적은 1만㏊에 육박한다.

기후변화는 재배 환경 자체를 뒤바꾸고 있다. 보고서는 평균 기온이 1도 상승할 때마다 작물 재배 적지가 북쪽으로 약 80㎞ 이동한다고 분석했다. 사과는 큰 일교차와 서늘한 기후에서 당도를 높이는 대표적 온대 과수지만 최근 열대야와 봄철 냉해가 잦아지면서 전북도와 경북도 등 기존 주산지는 재배 적지에서 밀려나는 모양새다.

박광섭 장수군 농업기술센터 과수지도팀장은 “색이 고르지 않고 껍질이 터지는 비상품 사과가 늘어 품질을 장담하기 어려워졌다”며 “체험 행사를 유지하기 힘든 수준”이라고 말했다.

생산 감소는 곧바로 가격 불안으로 이어진다. 배와 토마토 등 신선 농산물은 가격이 올라도 소비가 크게 줄지 않는 비탄력적 품목이어서 공급이 조금만 감소해도 소매가격이 급등한다. 소비자는 ‘금배’를 체감하고 농민은 수확량 감소와 병해충 방제비 증가로 소득이 줄어드는 이중 부담을 겪는다. 이른바 ‘기후플레이션(Climateflation)’의 공습이다.

현장에서는 정책 대응이 기후 변화 속도를 따라가지 못한다는 지적이 나온다. 농작물 재해보험은 도매시장 가격을 기준으로 보상액이 산정돼 급등한 생산비와 인건비를 충분히 반영하지 못하고 10~40%에 이르는 자기부담 비율도 영세 농가에는 장벽이 되고 있다.

은성태 전북연구원 연구위원은 “계약재배의 법적 효력을 강화해 경영 불확실성을 줄여야 한다”며 “AI 기반 스마트팜과 기후 적응형 신품종 보급 등 생산 구조의 근본적 전환을 서둘러야 한다”고 말했다.