시골 학교 살리자…충북 단양군, 가평초 전학생 위한 공공주택 짓는다

본문 요약

충북 단양군이 시골 초등학교를 살리기 위해 전학생을 위한 공공임대주택을 짓는다.

단양군은 매포읍 가평리에 가평초 공공임대주택 조성 사업을 착공했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 학생 수 감소로 분교장 격하 위기에 놓였던 가평초등학교에 활력을 불어넣고, 외지 인구를 유치하기 위해 추진되는 것이다.

시골 학교 살리자…충북 단양군, 가평초 전학생 위한 공공주택 짓는다

입력 2026.02.25 11:39

  • 이삭 기자

충북 단양군이 추진하는 가평초 공공임대주택 조성 사업 조감도. 단양군 제공.

충북 단양군이 시골 초등학교를 살리기 위해 전학생을 위한 공공임대주택을 짓는다.

단양군은 매포읍 가평리에 가평초 공공임대주택 조성 사업을 착공했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 학생 수 감소로 분교장 격하 위기에 놓였던 가평초등학교에 활력을 불어넣고, 외지 인구를 유치하기 위해 추진되는 것이다.

가평초는 1970~1980년대까지만 해도 시멘트산업 부흥으로 학생 수가 1000명이 넘었다. 하지만 단양지역 인구가 급격히 줄어들면서 2020년 전교생 16명의 초미니 학교로 추락했고, 분교로 격하될 위기에 놓였다. 이에 지역사회와 동문이 ‘가평초 살리기 비상대책위원회’를 구성하고 학교 살리기에 나서 현재 22명의 학생이 재학 중이다.

군은 가평초로 전학을 오는 학생과 가족들을 위해 총사업비 80억 원을 투입해 가평초 인근에 지상 4층 규모의 ‘아동·가족 친화형 공공임대주택’을 짓는다.

이 주택에는 75㎡형 12가구 와 44㎡형 6가구 등 총 18가구가 들어서게 된다. 되승강기와 조경 공간, 주차장 등 편의시설도 갖추게 된다.

입주 우선순위는 가평초로 전입하거나 입학하는 학생을 둔 외지 가구에 부여된다.

군은 이미 가평리 일대에 가평 올래생태공원 등 생활 기반 시설이 조성돼 있어, 이번 공공임대주택이 완공되면 입주민과 지역 주민 모두의 정주 여건이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.

단양군 관계자는 “머무르고 싶은 도시, 아이 키우기 좋은 단양이 될 수 있도록 주거와 교육, 생활 기반을 지속해서 확충해 나가겠다”고 밝혔다.

