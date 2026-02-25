충북자치연수원, 70년 ‘청주 시대’ 마감… 제천 신청사 이전 개원

충북도 소속 공무원과 도민들을 교육하는 충북자치연수원이 제천으로 이전해 새롭게 문을 열었다.

충북도는 25일 제천시 신백동에 건립된 신청사에서 자치연수원 이전 개원식을 개최했다.

이날 개원식에는 김영환 충청북도지사, 김창규 제천시장, 엄태영 국회의원, 주민, 교육생 등 250여 명이 참여했다.

청주에서 제천으로 이전하는 자치연수원은 신백동 일원 10만784㎡ 부지에 지상 4층, 건축면적 3902㎡ 규모로 조성됐다.

총사업비 613억 원이 투입된 신청사는 대강당, 강의실, 분임토의실, 식당 등의 시설을 갖췄다. 도는 또 이곳에 LED 전광판, 전자칠판, 영상정보디스플레이장치(DID) 등 최첨단 스마트 장비를 도입해 디지철 교육 환경을 구축했다.

도 자치연수원은 1953년 청주시 북문로에서 충북도 공무원훈련소로 출발했다. 이후 1996년 청주 상당구 가덕면으로 이전해 공무원·도민 등의 교육 요람으로 활용됐다.

도는 자치연수원의 북부권 이전에 맞춰 지역 특색을 살린 교육 프로그램을 진행한다. 제천과 단양 등 북부권의 관광 자원을 활용한 연계 체험 교육을 선보여 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다는 계획이다. 또 공직자와 도민들을 대상으로 한 인공지능(AI) 활용 능력 및 디지털 혁신 교육도 운영한다.

김영환 충북지사는 “자치연수원 이전은 특정 지역의 변화를 넘어 발전의 기회를 도내 전역으로 확산하는 지역 균형 발전의 상징적 전환점”이라며 “신청사 개원을 계기로 자치연수원이 충북의 미래를 이끌 인재 양성의 핵심 거점이 되길 기대한다”고 말했다.