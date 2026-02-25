서울 노원구는 지역 청소년에게 교과과정과 연계한 현장체험학습을 지원하기 위해 ‘노원 창의체험버스’를 운영한다고 25일 밝혔다.

구는 2013년부터 학교의 현장 체험학습 교통 편의를 제공하고 있다. 처음에는 구청 행정버스의 유휴 시간대를 활용해 간헐적으로 지원하다 ‘노원 창의체험버스’로 정식 운영하게 됐다.

지난해 269회를 운행해 7355명이 이용했다. 현재 구청 행정버스 3대(34인승, 45인승, 47인승)에 45인승 전세버스를 임차 편성해 연간 315회 이상 지원할 수 있다.

창의체험버스로 노원천문우주과학관, 노원수학문화관 등 학교 밖 교육시설과 불암산 나비정원, 노원에코센터, 월계도서관, 노원어린이도서관 등을 이용할 수 있다. 청소년 아지트 등 청소년 전용공간과 지역 커뮤니티 시설도 가능하다. 지난해 가장 인기가 많았던 시설은 노원천문우주과학관이었다.

지역의 초중고교와 특수학교뿐 아니라 지역아동센터 등 돌봄기관도 이용할 수 있다. 탑승 인원이 최소 15명 이상이면 이용할 수 있지만 차량운행 안전을 위해 미취학 아동 연령대는 탑승이 제한된다.

이용을 원하는 시설 및 기관은 행선지(시설)와 창의체험학습 일자, 프로그램을 협의한 후 구 홈페이지에 온라인 접수하면 배차 조율 후 예약이 확정된다.