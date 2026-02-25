“마한 문화 집약”···전남 함평 ‘예덕리 고분군’, 국가사적 된다

전남 함평군 월야면 예덕리 일대 ‘함평 예덕리 고분군’이 국가유산청으로부터 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고됐다.

25일 함평군에 따르면 이번 사적 지정 예고 대상은 문화유산구역 12필지(1만4059㎡)와 문화유산보호구역 42필지(5만8730㎡)를 포함해 총 54필지, 7만2789㎡ 규모다.

예덕리 고분군은 3~5세기 마한의 대표적인 집단 묘역이다. 영산강 지류인 고막원천 상류에 위치하며, 3세기부터 약 300여 년에 걸쳐 조성된 고분 14기가 주구를 공유하며 연접해 있다.

조사 결과 매장 시설이 목관(곽)묘 중심에서 옹관묘로 병존·확대되는 변화 양상이 확인됐다. 분구가 수평 확장된 후 수직으로 이어지는 단계적 축조 기법도 드러났다. 특히 고분군 중앙부에서 의례용 구덩이인 이형토갱이 발견돼 마한 사회의 장례 의례와 정신문화를 파악할 수 있는 핵심 학술 자료로 평가받는다.

예덕리 고분군이 최종 사적으로 지정될 경우, 보물 1건과 천연기념물 2건을 보유한 함평군 내 최초의 국가 사적이 된다.

함평군은 사적 지정 확정시 유적을 체계적으로 보존·관리하고 학술 연구와 활용 기반을 강화할 방침이다. 함평군 관계자는 “지역의 역사와 문화적 가치를 국가적으로 인정받은 성과”라며 “유적 보존과 연구를 통해 함평 마한 문화의 위상을 높이겠다”고 말했다.