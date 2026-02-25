서울 중랑구는 지난 24일 면목5동에 여섯 번째 중랑실내놀이터 ‘늘푸른공원점’을 개관했다고 25일 밝혔다.

이번 6호점은 기존 공동육아방을 개축해 조성됐다. 기획 단계부터 중랑구육아종합지원센터의 자문을 반영해 아동 발달 특성과 안전을 고려한 실내놀이터로 마련됐다. 시설은 2월 27일부터 정식 운영에 들어간다.

‘나무놀이터’를 표방한 6호점은 목재와 자연을 주제로 한 5개 놀이 구역으로 구성됐다. 신체활동 중심 놀이 공간을 비롯해 반딧불이 인터랙티브 놀이터, 미니 텃밭 체험 공간 등 자연을 오감으로 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

이용 대상은 2세부터 6세(2020~2024년생) 취학 전 아동이다. 운영 시간은 평일 오전 10시~오후 6시, 주말은 오전 9시 40분~오후 6시이다. 매주 월요일은 휴관하며 ‘우리동네키움포털’을 통한 사전 예약 후 이용할 수 있다.

중랑실내놀이터는 2022년 면목4동 1호점을 시작으로 향후 7호점 ‘한옥놀이터’ 조성까지 계획되어 있다. 류경기 중랑구청장은 “이번 실내놀이터는 원목이 주는 안정감 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 친환경 요소를 반영했다”고 말했다.