경찰, 김병기 차남 피의자 조사···김병기 소환 전 전방위 수사

경찰이 김병기 무소속 의원 차남을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다.

경찰은 김 의원 소환을 앞두고 차남 취업 청탁 및 특혜 편입 의혹을 전방위 수사하고 있다.

경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 25일 오전 10시쯤 김 의원의 차남 김모씨를 불러 조사하고 있다.

경찰, 김병기 차남 피의자 조사···김병기 소환 전 전방위 수사

입력 2026.02.25 11:57

  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김병기 당시 더불어민주당 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 권도현 기자

김병기 당시 더불어민주당 의원이 지난달 19일 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 권도현 기자

경찰이 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표) 차남을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 경찰은 김 의원 소환을 앞두고 차남 취업 청탁 및 특혜 편입 의혹을 전방위 수사하고 있다.

경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 25일 오전 10시쯤 김 의원의 차남 김모씨를 불러 조사하고 있다.

김 의원은 빗썸에 차남 취업을 청탁하고 그 대가로 국회에서 빗썸의 경쟁사인 업비트(두나무)의 문제를 지적했다는 의혹을 받는다. 김 의원이 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 만난 뒤 빗썸이 김 의원의 차남을 위한 ‘맞춤형 채용공고’를 게시했다는 의혹도 받고 있다. 자신의 지역구에 있는 숭실대학교에 차남을 편입시켰다는 혐의도 받고 있다.

경찰은 김 의원 조사를 앞두고 차남 관련 의혹을 전방위 수사하고 있다. 경찰은 오는 26일~27일 김 의원을 불러 조사할 계획이다.

경찰은 지난 24일 서울 강남구 빗썸 본사 등 두 곳에 대한 압수수색을 진행했다. 지난 4~5일에는 빗썸 임직원 2명을 불러 조사했다. 경찰은 김 의원이 실제로 차남 취업을 청탁하는 등 불법행위를 했는지 등을 조사한 것으로 전해졌다. 지난달 22일에는 김씨가 재직했던 업체 사무실도 압수수색했다. 숭실대 전 총장·직원 등도 불러 조사한 것으로 전해졌다.

김 의원은 차남 취업 청탁 및 특혜 편입을 포함해 총 13개의 의혹을 받고 있다. 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹, 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹 등이다. 경찰은 이틀 안에 의혹 전반에 관한 확인이 끝나지 않을 경우 김 의원을 추가로 불러 조사하겠다는 입장이다.

