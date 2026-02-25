창간 80주년 경향신문

"같이 연애 적금 들자"더니···105억원 가로챈 캄보디아 피싱조직 무더기 검거

경향신문

캄보디아 프놈펜을 거점으로 활동하며 100억원대 사기를 벌인 피싱사기 조직원들이 무더기로 검거됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 25일 로맨스스캠·노쇼 사기 및 금융감독원 등 기관 사칭 수법으로 약 105억원을 가로챈 캄보디아 프놈펜·프레이뱅 거점 피싱 조직원 49명을 검거하고 이 중 37명을 구속했다고 이날 밝혔다.

이들은 지난해 3월부터 올해 1월까지 피해자 68명을 상대로 총 105억원 상당을 가로챈 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

“같이 연애 적금 들자”더니···105억원 가로챈 캄보디아 피싱조직 무더기 검거

입력 2026.02.25 12:00

  • 우혜림 기자

캄보디아 프놈펜을 거점으로 활동하며 100억 원대 사기를 벌인 피싱 조직원들이 지난해 11월 경찰에 이송되고 있다. 서울경찰청 제공

캄보디아 프놈펜을 거점으로 활동하며 100억 원대 사기를 벌인 피싱 조직원들이 지난해 11월 경찰에 이송되고 있다. 서울경찰청 제공

캄보디아 프놈펜을 거점으로 활동하며 100억원대 사기를 벌인 피싱사기 조직원들이 무더기로 검거됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 25일 로맨스스캠·노쇼 사기 및 금융감독원 등 기관 사칭 수법으로 약 105억원을 가로챈 캄보디아 프놈펜·프레이뱅 거점 피싱 조직원 49명을 검거하고 이 중 37명을 구속했다고 이날 밝혔다.

이들은 지난해 3월부터 올해 1월까지 피해자 68명을 상대로 총 105억원 상당을 가로챈 혐의를 받는다.

이들은 일본인 여성으로 가장해 SNS로 피해자들에게 접근한 뒤 쇼핑몰 구매대행 부업이나 ‘코인 연애 적금’을 제안해 가짜 사이트로 유도하는 수법으로 28명에게서 약 23억원을 가로챘다. 대학교 교직원이나 스님 등을 사칭해 “실습실·사찰에 필요한 물품을 대량 구매하겠다”고 접근해 16명에게서 약 5억3000만원을 뜯어내기도 했다. 또 다른 조직은 카드 오배송을 빌미로 악성 앱을 설치하게 한 뒤 금융감독원이나 검찰청 직원을 사칭해 23명에게서 약 75억원을 빼앗았다.

조직원들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 1~2개월 주기로 가짜 사이트 주소를 변경했다. 의심받지 않기 위해 여성 조직원이 피해자와 통화하는 등 치밀한 범행을 보였다.

경찰은 범정부 ‘초국가범죄 특별대응TF’ 및 캄보디아 수사당국과 공조해 현지에서 중국인 총책을 검거하고 송환을 협의 중이다. 한국인 총책은 국내로 송환돼 구속 송치됐다.

경찰은 현재까지 범죄수익금 10억 원 상당에 대해 기소 전 몰수·추징보전을 조치한 뒤 추가 환수 절차도 진행 중이다. 아직 검거되지 않은 해외 체류 조직원 12명에 대해서는 여권 무효화와 인터폴 적색수배 등 국제 공조 수사를 이어가고 있다.

