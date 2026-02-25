이제 AI가 자동으로 대출금리 인하 요구…“연 최대 1680억원 이자 절감 기대”

26일부터 인공지능(AI) 등을 통해 자동으로 금리인하요구권을 행사해 대출금리를 내릴 수 있게 하는 서비스가 시작된다. 이번 서비스를 통해 연 최대 1680억원가량의 이자 절감이 예상된다.

금융위원회는 25일 여러 기관에 흩어진 개인정보를 모아 관리하는 ‘마이데이터’ 사업자가 소비자를 대신해 금리인하요구권을 자동으로 행사해주는 ‘마이데이터 기반 금리인하요구 서비스’가 26일 시행된다고 밝혔다.

현재 대출을 받은 이들은 취업, 승진, 재산 증가 등으로 신용 상태가 개선됐을 때 금융사에 대출금리를 내려달라고 요구할 수 있다. 하지만 바쁜 생업 등으로 인해 이를 제대로 활용하지 못하는 경우가 많았다. 하지만 이번 서비스를 시행하는 마이데이터 사업자에 가입하면 자신의 대출 계좌를 선택해 자동 금리인하요구 서비스를 받을 수 있다.

소비자 동의를 받은 마이데이터 사업자는 대출 계좌가 있는 금융사에 금리인하요구권을 정기적으로 신청하게 되고, 소득 상승이나 신용평점 상향 등이 있다면 수시로 신청해 대출금리 인하를 유도하게 된다. 신청이 받아들여지지 않았다면 구체적 사유를 파악해 소비자에게 제공한다.

이번 서비스를 신청할 수 있는 마이데이터 사업자는 총 13곳으로 비바리퍼블리카(토스)와 네이버페이, 카카오페이, 핀다, 뱅크샐러드, 나이스평가정보 등이 포함됐다. 금융사들 중에선 기업은행과 신한은행, 우리은행, NH농협은행, KB국민은행, 롯데카드, 삼성카드 등이 참여했다.

이들 사업자는 서비스 개시일 당일 트래픽 과부하로 인한 소비자 불편을 예방하기 위해 지난 4일부터 이날까지 고객별로 서비스 사전신청을 접수했다. 128만5000명의 금융소비자가 사전 등록을 마쳤다.

금융위는 “이번 서비스로 금리인하요구권의 실효성이 제고돼 소비자의 이자 부담이 완화될 것으로 기대한다”며 “서비스가 활성화되면 개인 및 개인사업자 대출에 대해 연 최대 1680억원의 이자를 추가적으로 절감할 수 있을 것”이라고 밝혔다.