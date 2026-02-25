올해 지방공무원 2만8100여명 채용, 10년 새 최대 폭 증가···“3년간 동결된 정원, 현실화”

행정안전부는 올해 17개 시·도에서 2만8122명의 지방공무원을 신규 채용한다고 25일 밝혔다. 채용 인원은 지난해(1만7665명) 대비 1만457명(59.2%) 많은 수준으로, 증가폭은 최근 10년 사이 최대다.

행안부에 따르면 연도별 지방공무원 신규 채용 인원은 2022년 2만8717명, 2023년 1만8819명, 2024년 1만6333명 등이다.

행안부 관계자는 “올해 지방공무원 선발에서는 통합돌봄, 자살예방, 재난안전상황실 운영, 읍면동 복지안전 기능 강화 등 국민의 생명과 안전을 지키는 분야의 인력을 중점적으로 보강했다”며 “전년 대비 증가 폭은 최근 10년 사이 최대”라고 설명했다.

직종별로는 7급 이상 748명, 8·9급 2만4452명 등을 선발한다. 시·도별로는 경기도 5944명, 서울 3638명, 경북 2316명, 경남 2081명, 전남 1902명, 충남 1880명 등이다. 직렬별로는 행정직 9692명, 시설직 3478명, 사회복지직 3603명, 간호직 1372명, 세무직 957명 등을 선발할 계획이다.

이번 신규 인력은 공개경쟁 임용시험으로 2만3464(83.4%)명, 경력경쟁 임용시험으로 4658명(16.6%)을 각각 채용할 예정이다.

장애인은 7·9급 시험에서 법정 의무고용비율(3.8%)보다 높은 1818명(6.5%)을, 저소득층은 9급 시험에서 법정 의무고용비율(2%)보다 높은 791명(2.8%)을 각각 뽑는다. 또 특성화고·마이스터고 등 기술계고 졸업(예정)자는 9급 경력경쟁임용시험에서 377명을 선발할 계획이다.

필기시험은 전국에서 동시에 실시되며, 8·9급은 오는 6월20일에, 7급은 10월31일에 각각 치러진다. 시·도별 선발인원 등 구체적인 사항은 지방자치단체 누리집이나 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인할 수 있다.

장헌범 행안부 자치혁신실장 직무대리는 “그간 증대된 행정수요에도 불구하고 지난 3년간 동결됐던 지방공무원 정원을 올해 현실화했다”고 말했다.