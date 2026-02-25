지난해 합계출산율 0.8명으로 반등…2021년 수준 회복

출생아 증가 규모, 2010년 이후 15년 만에 최대 OECD 평균 합계출산율 1.43명보다는 여전히 낮아

0.7명대까지 떨어졌던 합계출산율이 지난해 가까스로 0.8명대를 회복했다. 합계출산율이 0.8명대를 기록한 것은 2021년 이후 4년 만이다. 한국은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 유일하게 합계출산율이 1명을 넘지 않는 국가라 갈 길이 멀다.

국가데이터처가 25일 발표한 ‘2025년 출생·사망통계(잠정)’을 보면, 지난해 합계출산율은 0.8명으로 1년 전보다 0.05명 증가했다. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻한다.

합계출산율은 2023년 0.72명으로 역대 최저치를 기록한 뒤, 2024년 0.75명, 지난해 0.8명으로 2년 연속 반등했다. 코로나19 대유행 시기 결혼을 미뤘던 30대가 2022년 이후 혼인하면서 2~3년 뒤 출산으로 이어진 영향으로 분석된다.

박현정 국가데이터처 인구동향과장은 “코로나19로 미뤄지던 혼인이 2022년 8월 이후 누적해서 증가했고, 주출산 연령대인 30대 초반 인구가 늘어난 것도 영향을 미쳤다”며 “2024년 출산 인식 조사에서 긍정적인 답변도 2년 전보다 3.1%포인트 증가했다”고 설명했다.

출생아 수도 25만명대를 회복했다. 지난해 출생아 수는 25만4500명으로 1년 전보다 1만6100명(6.8%) 늘었다. 증가 규모는 2010년 이후 15년 만에 가장 컸다.

모의 연령별 출산율은 20대 이상 모든 연령대에서 상승했다. 30대 후반이 1년 전보다 6명 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 이어 30대 초반(2.9명), 40대 초반(0.8명), 20대 후반(0.6명) 순이었다. 모의 평균 출산연령은 33.8세로 1년 전보다 0.2세 높아졌다. 35세 이상 고령 산모의 출생아 비중은 37.3%로 1.4%포인트 증가했다.

한국의 합계출산율은 OECD 회원국 중 가장 낮다. OECD 38개국 평균 합계출산율은 1.43명이고, 모의 첫째아 출산 연령은 평균 29.52세다. 한국을 제외한 모든 OECD 회원국의 합계출산율이 1명을 넘는다. 합계출산율 최하위권에 속하는 일본과 이탈리아도 각각 1.2명으로 한국보다 0.4명 높고, 한국 다음으로 낮은 스페인조차 1.12명이다.

다만 최근 혼인 건수가 늘면서 합계출산율도 당분간 완만한 상승 흐름을 이어갈 가능성이 있다. 전년 대비 혼인 건수는 2023년 1%, 2024년 14.8%, 지난해 8.9% 각각 증가했다. 박현정 과장은 “3년 연속 혼인이 늘어나고 있다는 점이 긍정적”이라며 “합계출산율을 2026년 0.80명, 2031년 1.03명으로 본 고위 추계 시나리오보다 앞서 나가고 있다”고 말했다.