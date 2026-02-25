전남 농산물 온라인 도매시장 거래 692억원···전년 대비 24.2% 증가

전남도는 지난해 농산물 온라인 도매시장 거래액이 2024년(557억원) 대비 24.2% 증가한 692억원을 기록했다고 25일 밝혔다.

품목별 거래액은 쌀 202억원, 양파 188억원, 방울토마토 148억원 순이다. 주요 거래 품목은 청과·양곡·축산물·국산 가공품 등 총 202개 품목이다.

전남도는 시장 활성화를 위해 참여 업체당 연간 1000만원 이내에서 운임의 70%(최대 50만원)를 지원 중이다. 지난해 3월과 9월에는 산지 유통업체 간담회를 개최했으며, 한국농수산식품유통공사(aT)와 합동 현장 컨설팅을 진행하는 등 현장 중심 지원을 강화했다.

실제 함평의 한 유통회사는 온라인 도매시장 참여를 통해 농가 수취가격 3.5% 상승, 유통비용 7.4% 절감, 거래 수수료 2.4% 감소 효과를 거둔 것으로 나타났다.

현재 전남도는 산지유통종합평가에 온라인 도매시장 실적이 20% 반영되는 점을 들어 산지의 적극적인 참여를 독려하고 있다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “온라인 도매시장을 통한 산지 직거래 확대와 유통 효율화가 실적 상승으로 이어졌다”며 “농가 소득 향상과 판로 확대를 위해 지원을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.