내포신도시서 ‘자율주행 야간 셔틀버스’ 달린다

경향신문

본문 요약

충남도가 국토교통부 공모에 선정돼 내포신도시에서 자율주행 야간 셔틀버스를 운행한다.

충남도는 지난해 12월부터 내포신도시에서 기존 시내버스 구간을 활용한 자율주행 서비스를 무료로 운영해 왔다.

이번 공모 선정에 따라 도는 내포신도시 자율주행 시범운행지구를 중심으로 기존 순환버스에 더해 야간 셔틀버스 2대를 추가 투입해 서비스를 본격 확대할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내포신도시서 ‘자율주행 야간 셔틀버스’ 달린다

입력 2026.02.25 12:34

  • 강정의 기자

자율차 시범운행지구 서비스 지원사업 선정

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도가 국토교통부 공모에 선정돼 내포신도시에서 자율주행 야간 셔틀버스를 운행한다.

도는 25일 국토교통부가 주관한 ‘자율차 시범운행지구 서비스 지원사업’에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 기존 자율주행 서비스 체감도가 우수한 지역을 중심으로 대중교통 사각지대 해소에 초점을 맞춰 주민 이동 편의 증진을 지원하는 것이 골자다.

국토부는 전국 8곳을 선정해 사업 규모와 계획에 따라 국비를 차등 지원하며 도는 이번에 1억5000만원의 국비를 확보했다.

충남도는 지난해 12월부터 내포신도시에서 기존 시내버스(자율1000번) 구간을 활용한 자율주행 서비스를 무료로 운영해 왔다.

이번 공모 선정에 따라 도는 내포신도시 자율주행 시범운행지구를 중심으로 기존 순환버스에 더해 야간 셔틀버스 2대를 추가 투입해 서비스를 본격 확대할 계획이다.

특히 기존 대중교통 체계로 대응이 어려웠던 심야 시간대에 자율주행 기술을 활용한 공공 교통서비스를 제공해 교통 취약 시간대 이동권을 보완한다는 방침이다.

도는 심야 운행 특성을 고려해 차량 안전관리와 비상 대응 체계를 강화하고 충남도 안전운행관리 규정을 수립해 상시 관리·점검하는 등 안전 확보를 최우선으로 사업을 추진할 예정이다.

김성환 도 도로철도항공과장은 “내포신도시 자율주행 서비스를 심야·야간 시간대로 확대해 도민 이동권을 실질적으로 개선하겠다”며 “앞으로도 도민이 체감할 수 있는 자율주행 서비스를 지속 발굴·추진하겠다”고 말했다.

댓글