[속보]트럼프 "투표엔 시민권 증명" 강조…무슬림 출신 시장 맘다니 겨냥 발언도

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설에서 불법 이민자들의 대리 투표를 막기 위한 '세이브 법안' 처리를 강조했다.

트럼프 대통령은 24일 워싱턴 국회의사당에서 열린 국정연설에서 "미국 시민을 보호하고 불법 체류자를 보호하지 않는 것이 정부의 우선 과제"라며 세이브 법안은 "불법 체류 이민자들을 단속하기 위한 것"이라고 밝혔다.

그는 "모든 유권자는 신분증을 제시해야 하며, 투표를 위해 시민권 증명서가 필요하다"고 말했다.

[속보]트럼프 "투표엔 시민권 증명" 강조…무슬림 출신 시장 맘다니 겨냥 발언도

입력 2026.02.25 12:35

수정 2026.02.25 13:08

  최경윤 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 국정연설을 하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 국정연설을 하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설에서 불법 이민자들의 대리 투표를 막기 위한 ‘세이브(Safeguard American Voter Eligibility·투표자격보호) 법안’ 처리를 강조했다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 열린 국정연설에서 “미국 시민을 보호하고 불법 체류자를 보호하지 않는 것이 정부의 우선 과제”라며 세이브 법안은 “불법 체류 이민자들을 단속하기 위한 것”이라고 밝혔다.

그는 “모든 유권자는 신분증을 제시해야 하며, 투표를 위해 시민권 증명서가 필요하다”고 말했다. 그는 “미국에서 투표할 수 있는 것 최고의 권리”라며 해당 법안 처리가 “그 어떤 것보다 중요하다”고 강조했다.

이 법안은 지난 11일 공화당 주도로 하원을 통과해 상원으로 넘어갔다. 트럼프 대통령은 2020년 대선 패배 이후 불법 이민자들의 대리 투표로 부정선거가 있었다는 주장을 계속해왔다. 그러나 불법 체류 이민자는 원칙적으로 투표권이 없다는 점에서 이 정책의 실효성에 대한 비판이 제기돼 왔다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 뉴욕시 최초의 무슬림 시장인 조란 맘다니를 언급하기도 했다. 그는 맘다니 시장을 “공산주의자”라고 지칭한 뒤 “나는 그를 좋아하긴 한다”고 말했다. 이어 “뉴욕시 제설 인력 모집에 지원하려는 사람은 신분증 원본 등을 제시해야 한다”고 했다.

연설 과정에서 민주당 의원들이 자리에서 일어나지 않자 트럼프 대통령은 이들을 향해 “부끄러움을 느껴야 한다” “미쳤다”고 말했다. 공화당 의원들이 “USA”를 연호하는 가운데 한때 회의장에서는 고성이 오갔다.

댓글