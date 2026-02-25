창간 80주년 경향신문

“불길 속 구조처럼, 헌혈도 생명 구하는 일”···전북 소방관들의 또 다른 출동

경향신문

“불길 속 구조처럼, 헌혈도 생명 구하는 일”···전북 소방관들의 또 다른 출동

입력 2026.02.25 12:56

전북 119특수대응단, ‘혈액 수급 주의’ 위기 속 단체 헌혈···“구조와 치료 잇는 생명의 고리”

전북소방본부 119특수대응단 대원들이 혈액 수급 안정화를 위한 ‘생명 나눔 헌혈 릴레이’에 동참한 뒤 대한적십자사 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.전북소방본부 제공

재난 현장의 최전선에 서온 전북소방본부 119특수대응단 대원들이 이번에는 구조 장비 대신 팔을 내밀었다. 화재와 붕괴 속에서 생명을 구해온 이들이 ‘재난 현장 밖’에서 또 다른 구조에 나섰다.

전북소방본부 119특수대응단은 혈액 수급 안정과 생명 나눔 실천을 위해 단체 헌혈을 했다고 25일 밝혔다. 저출생과 고령화로 헌혈 가능 인구가 줄어드는 데다 계절적 요인까지 겹치며 혈액 보유량이 ‘주의’ 단계(3일분 미만)에 근접하고 있다는 우려 속에서 마련됐다.

이날 현장에서는 오창록 소방경(55)이 동료들의 눈길을 끌었다. 전북 119특수대응단 소속인 그의 구조 출동 대기실 한쪽에는 두툼한 헌혈증서 파일이 놓여 있다.

지금까지 240차례 헌혈했다.

첫 헌혈은 스무 살 무렵 군 복무 시절이었다. “내 피가 누군가에게 바로 쓰일 수 있다”는 설명을 듣고 시작했다. 소방관이 된 뒤 그 의미는 더 또렷해졌다. 그는 화재와 교통사고 현장에서 피를 흘린 채 구조를 기다리던 사람들을 여러 번 마주했다.

오 소방경은 “현장에서 살려 병원으로 보내도 결국 필요한 건 혈액이었다”며 “헌혈은 구조와 치료 사이를 잇는 일이라고 생각한다”고 말했다.

그의 실천은 동료들에게도 번졌다. 이날 김동명 소방위(77회), 곽노경 소방장(47회), 심재현 소방교(42회) 등 다회 헌혈자들이 함께 헌혈대에 올랐다. 김장수 단장도 29번째 헌혈에 참여했다.

대원들 사이에서는 헌혈 가능 날짜를 달력에 표시해두는 것이 자연스러운 문화가 됐다. 모은 헌혈증은 대부분 이름 없이 기증됐다. 이들에게 헌혈은 특별한 이벤트가 아니라 일상의 일부다.

김장수 119특수대응단장은 “한 사람의 헌혈이 누군가에게는 삶을 이어가는 기회가 될 수 있다”고 말했다.

오 소방경은 다음 헌혈 가능 날짜를 이미 달력에 적어두었다.

“큰일을 한다고 생각하지 않습니다. 누군가는 피가 필요하고, 저는 줄 수 있을 뿐입니다.”

