[속보]트럼프, 집권 2기 첫 국정연설 종료

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설을 마쳤다. 약 108분간 이어진 이번 연설은 역대 최장 국정연설로 평가된다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 국정연설을 했다. 이날 오후 9시(한국시간 오전 11시)에 시작한 연설은 오후 10시48분쯤 끝났다.

국정연설은 미국 국정의 최고 책임자인 대통령이 예산과 국가 경제 상황을 설명하고 한 해 동안 추진할 주요 입법 과제와 대내외 정책 방향을 밝히는 자리다. 트럼프 대통령이 국정연설을 한 것은 2기 행정부 들어 처음이다.

트럼프 대통령은 이날 “미국의 황금기를 열었다”며 “인플레이션은 급락하고 소득은 빠르게 상승 중”이라고 말했다. 또 “역사상 지금보다 많은 사람이 일하고 있는 시기는 없다”고 했다.

‘상호관세’와 관련해 그는 “관세를 이용해 우리 국가에 유리한 일을 해냈다”며 “거래를 한 국가들도 행복하고 우리도 행복하다”고 말했다. 또 상호관세를 위법이라고 판단한 미 연방대법원 판결을 겨냥해 “유감스럽다”면서 “기쁜 소식은 거의 모든 국가와 기업이 기존 합의를 유지하려 한다는 것”이라고 했다.

그는 또 범죄율이 낮아졌다며 강경한 이민 단속 정책을 자평했다.