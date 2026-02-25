한·튀르키예, 튀르키예 원전·재생에너지 등 에너지 협력 확대 논의

튀르키예 에너지 장관, 기후부·산업부 장관과 차례로 회담

알파르슬란 바이락타르 튀르키예 에너지천연자원부 장관이 기후에너지환경부·산업통상부 장관과 차례로 만나 양국의 에너지 협력 확대 방안을 논의했다. 지난해 11월 열린 한국과 튀르키예 정상회담 후속 조치의 일환이다.

김성환 기후부 장관은 25일 오전 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 바이락타르 장관과 회담하고 에너지 전환 전반에 대한 협력 방안을 논의했다.

튀르키예는 재생에너지 비중 확대와 전력 수요 증가에 대응해 신규 원전 건설과 SMR 도입, 전력망 현대화를 추진하고 있다. 풍력·태양광 등 재생에너지 보급 확대 방안, 원전·소형모듈원자로(SMR), 전력망 등 포괄적인 에너지 협력 방안에 대해 논의했다고 기후부는 전했다.

같은 날 오후 김정관 산업부 장관도 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 바이락타르 장관과 면담했다. 두 사람은 최근 글로벌 불확실성 상황에서도 양국이 지난해 역대 최대 교역 규모 107억달러(약 15조원)를 기록한 점을 높이 평가했다.

김정관 장관은 지난해 11월 정상회의 당시 체결한 한국전력공사와 튀르키예 원자력공사 원전 협력 업무협약(MOU)에 따른 진행 상황도 논의했다. 두 기업은 튀르키예 신규 원전 사업성 검증을 위한 작업반 운영 방안에 합의했고, 예비 타당성 조사를 개시하는 등 협력을 적극적으로 진행하고 있다.

김정관 장관은 “한국 기업은 지난 50년간 원전을 건설·운영하면서 풍부한 경험과 기술을 쌓아 왔다”며 “현재 다수의 신규 원전 사업을 추진하고 있는 튀르키예와 협력의 최적 파트너”라고 설명했다. 이어 “아직 초기 단계에 있는 양국 기업 간 원전 협력이 실질적인 단계에 진입할 수 있도록, 양국 정부가 긴밀히 소통하면서 필요한 지원을 해나갈 것”을 제안했다.

산업부는 또 보호무역주의 등의 국제 정세에 대비해 핵심광물, 소재·부품, 장비 조달 협력 등에서 양국 간 공급망 안정화를 위해 자원 협력 등을 강화할 것을 요청했다고 덧붙였다.