"교복이 등골 브레이커" 대통령 지적에...'교복 공약' 띄우는 경기교육감 예비후보들

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 '비싼 교복 가격'을 지적하면서 경기도교육감 예비후보들이 일제히 교복 관련 공약을 꺼내들었다.

안 후보는 "최근 이재명 대통령께서도 교복 가격 문제를 언급하셨다"며 "교복 문제는 단순히 옷 한 벌의 문제가 아니다. 가계 부담의 문제이고, 학교와 교사 업무에 부담을 주는 구조의 문제"라며 교복 자율화를 통한 개선의 필요성을 강조했다.

다른 경기교육감 예비후보도 교복 문제 해결을 위한 공약을 제시한 바 있다.

"교복이 등골 브레이커" 대통령 지적에...'교복 공약' 띄우는 경기교육감 예비후보들

입력 2026.02.25 13:43

  김태희 기자

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 모두발언을 하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 모두발언을 하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 ‘비싼 교복 가격’을 지적하면서 경기도교육감 예비후보들이 일제히 교복 관련 공약을 꺼내들었다. 각 후보들은 교복 자율화부터 바우처 지급, 상설 교복은행 운영 등 서로 다른 해법을 제시했다.

안민석 경기교육감 예비후보(전 국회의원)는 25일 경기도의회에서 기자회견을 열고 교복 전면 자율화에 대한 공론화를 시작해야 한다고 주장했다.

안 후보는 ”교복 문제를 폐지냐 유지냐의 이분법으로 접근해서는 안된다“며 ”동시에 자율화가 또 다른 부담이나 경쟁으로 이어질 수 있다는 우려도 존재한다. 그래서 급격한 결정이 아니라, 데이터와 공론에 기반한 단계적 접근이 필요하다“고 말했다.

안 후보는 ”최근 이재명 대통령께서도 교복 가격 문제를 언급하셨다“며 ”교복 문제는 단순히 옷 한 벌의 문제가 아니다. 가계 부담의 문제이고, 학교와 교사 업무에 부담을 주는 구조의 문제“라며 교복 자율화를 통한 개선의 필요성을 강조했다.

다른 경기교육감 예비후보도 교복 문제 해결을 위한 공약을 제시한 바 있다. 유은혜 예비후보(전 교육부 장관)는 ‘상설 교복은행 매장 운영’을 제안했다. 교복은행은 지역의 중·고등학교 졸업생의 교복을 수거해 항균 세탁과 검수를 거친 뒤 품목별 5000원 이내의 가격으로 판매하는 사업이다.

교복은행은 현재 경기도에서 남양주 지역 단 1곳에서만 일회성으로 운영되고 있다. 이를 전체 경기지역으로 확대하고 상설화해 학부모들의 교복값 부담을 줄이자는 것이 유 후보의 제안이다.

성기선 예비후보(전 한국교육과정평가원장)는 도교육청이 직접 디자이너와 협업해 교복을 제작하고 기존 대형 업체 중심의 독과점 시장 구조를 깨는 내용의 ‘경기공공디자인 교복 프로젝트’ 추진을 공약한 바 있다.

박효진 예비후보(전 전교조 경기지부장)은 바우처 방식의 지원을 통해 학생들이 정장 교복이 아니더라도 직접 생활복이나 체육복 등을 자율적으로 선택하도록 하자고 제안했다.

교복값 논란은 이 대통령이 나서서 ‘교복의 가격이 지나치게 높다’고 지적하며 불거졌다. 이 대통령은 지난 12일 청와대에서 수석보좌관회의를 열고 “최근 교복 구입비가 60만원에 육박한다고 한다. 개학을 앞두고 있는 만큼 교복 가격의 적정성 문제에 대해 한번 살펴주면 좋겠다”고 말했다.

이 재통령은 “(교복이) 부모님의 등골 브레이커라고 얘기한다고 한다”며 “대체로 수입한 것들이 많은데 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지, 만약 문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 한번 검토해주기 바란다”고 밝혔다.

