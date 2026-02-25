“교복이 등골 브레이커” 대통령 지적에...‘교복 공약’ 띄우는 경기교육감 예비후보들

이재명 대통령이 ‘비싼 교복 가격’을 지적하면서 경기도교육감 예비후보들이 일제히 교복 관련 공약을 꺼내들었다. 각 후보들은 교복 자율화부터 바우처 지급, 상설 교복은행 운영 등 서로 다른 해법을 제시했다.

안민석 경기교육감 예비후보(전 국회의원)는 25일 경기도의회에서 기자회견을 열고 교복 전면 자율화에 대한 공론화를 시작해야 한다고 주장했다.

안 후보는 ”교복 문제를 폐지냐 유지냐의 이분법으로 접근해서는 안된다“며 ”동시에 자율화가 또 다른 부담이나 경쟁으로 이어질 수 있다는 우려도 존재한다. 그래서 급격한 결정이 아니라, 데이터와 공론에 기반한 단계적 접근이 필요하다“고 말했다.

안 후보는 ”최근 이재명 대통령께서도 교복 가격 문제를 언급하셨다“며 ”교복 문제는 단순히 옷 한 벌의 문제가 아니다. 가계 부담의 문제이고, 학교와 교사 업무에 부담을 주는 구조의 문제“라며 교복 자율화를 통한 개선의 필요성을 강조했다.

다른 경기교육감 예비후보도 교복 문제 해결을 위한 공약을 제시한 바 있다. 유은혜 예비후보(전 교육부 장관)는 ‘상설 교복은행 매장 운영’을 제안했다. 교복은행은 지역의 중·고등학교 졸업생의 교복을 수거해 항균 세탁과 검수를 거친 뒤 품목별 5000원 이내의 가격으로 판매하는 사업이다.

교복은행은 현재 경기도에서 남양주 지역 단 1곳에서만 일회성으로 운영되고 있다. 이를 전체 경기지역으로 확대하고 상설화해 학부모들의 교복값 부담을 줄이자는 것이 유 후보의 제안이다.

성기선 예비후보(전 한국교육과정평가원장)는 도교육청이 직접 디자이너와 협업해 교복을 제작하고 기존 대형 업체 중심의 독과점 시장 구조를 깨는 내용의 ‘경기공공디자인 교복 프로젝트’ 추진을 공약한 바 있다.

박효진 예비후보(전 전교조 경기지부장)은 바우처 방식의 지원을 통해 학생들이 정장 교복이 아니더라도 직접 생활복이나 체육복 등을 자율적으로 선택하도록 하자고 제안했다.

교복값 논란은 이 대통령이 나서서 ‘교복의 가격이 지나치게 높다’고 지적하며 불거졌다. 이 대통령은 지난 12일 청와대에서 수석보좌관회의를 열고 “최근 교복 구입비가 60만원에 육박한다고 한다. 개학을 앞두고 있는 만큼 교복 가격의 적정성 문제에 대해 한번 살펴주면 좋겠다”고 말했다.

이 재통령은 “(교복이) 부모님의 등골 브레이커라고 얘기한다고 한다”며 “대체로 수입한 것들이 많은데 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지, 만약 문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 한번 검토해주기 바란다”고 밝혔다.