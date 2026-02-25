한병도 “국힘 권한남용 계속 땐 상임위원장 배분 원점서 고려”···대미투자특위 공전에 ‘강공’

한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 “국민의힘이 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제를 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “야당이 상임위원장을 맡은 곳에서 국회 일정을 고의로 방해하고, 보이콧 도구로 삼는 건 국민이 주신 권한을 오용하는 것”이라며 “이런 식의 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제에 대해서도 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국민의힘이 위원장을 맡인 대미투자특위가 소위조차 구성하지 못하고, 국민의힘이 이번주 상임위 보이콧을 선언한 것을 두고 “민생에 대한 정면 도전”이라며 비판했다.

한 원내대표의 발언은 오는 5월 진행될 하반기 국회 원 구성 협상 때 여당이 17개 상임위원장을 모두 가져올 수도 있다는 취지로도 해석된다. 여당 내에선 국회 법안 심사의 최종 관문인 법제사법위원장 자리는 여당이 고수하되 재정경제기획위원회 등 현재 국민의힘이 위원장을 맡은 경제·산업 관련 상임위원장을 가져와야 한다는 말도 나온다.

현재 국회 17개 상임위 중 11개 상임위는 민주당이, 6개는 국민의힘이 위원장을 맡고 있다. 정무위원회, 재정경제기획위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 외교통일위원회, 국방위원회, 정보위원회, 여성가족위원회 등 주로 경제 관련 상임위를 국민의힘이 갖고 있다.

다만 박수현 수석대변인은 이날 회의 후 ‘민주당이 하반기 원 구성 때 상임위원장을 다 가져오는 안을 검토하는지’ 묻는 취재진에 “너무 이른 질문인 것 같다”며 “논의한 바가 없다”고 말했다.