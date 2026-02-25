창간 80주년 경향신문

한병도 “국힘 권한남용 계속 땐 상임위원장 배분 원점서 고려”···대미투자특위 공전에 ‘강공’

경향신문

본문 요약

한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 "국민의힘이 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제를 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "야당이 상임위원장을 맡은 곳에서 국회 일정을 고의로 방해하고, 보이콧 도구로 삼는 건 국민이 주신 권한을 오용하는 것"이라며 "이런 식의 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제에 대해서도 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다"고 말했다.

한 원내대표는 이날 국민의힘이 위원장을 맡인 대미투자특위가 소위조차 구성하지 못하고, 국민의힘이 이번주 상임위 보이콧을 선언한 것을 두고 "민생에 대한 정면 도전"이라며 비판했다.

한병도 “국힘 권한남용 계속 땐 상임위원장 배분 원점서 고려”···대미투자특위 공전에 ‘강공’

입력 2026.02.25 13:45

수정 2026.02.25 13:48

  • 박하얀 기자

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표(왼쪽)가 지난 24일 국회에서 열린 의원총회에서 이야기를 나누고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표(왼쪽)가 지난 24일 국회에서 열린 의원총회에서 이야기를 나누고 있다. 권도현 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 25일 “국민의힘이 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제를 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “야당이 상임위원장을 맡은 곳에서 국회 일정을 고의로 방해하고, 보이콧 도구로 삼는 건 국민이 주신 권한을 오용하는 것”이라며 “이런 식의 권한 남용을 계속한다면 민주당은 상임위원장 배분 문제에 대해서도 원점에서 심각하게 고려하지 않을 수 없다”고 말했다.

한 원내대표는 이날 국민의힘이 위원장을 맡인 대미투자특위가 소위조차 구성하지 못하고, 국민의힘이 이번주 상임위 보이콧을 선언한 것을 두고 “민생에 대한 정면 도전”이라며 비판했다.

한 원내대표의 발언은 오는 5월 진행될 하반기 국회 원 구성 협상 때 여당이 17개 상임위원장을 모두 가져올 수도 있다는 취지로도 해석된다. 여당 내에선 국회 법안 심사의 최종 관문인 법제사법위원장 자리는 여당이 고수하되 재정경제기획위원회 등 현재 국민의힘이 위원장을 맡은 경제·산업 관련 상임위원장을 가져와야 한다는 말도 나온다.

현재 국회 17개 상임위 중 11개 상임위는 민주당이, 6개는 국민의힘이 위원장을 맡고 있다. 정무위원회, 재정경제기획위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 외교통일위원회, 국방위원회, 정보위원회, 여성가족위원회 등 주로 경제 관련 상임위를 국민의힘이 갖고 있다.

다만 박수현 수석대변인은 이날 회의 후 ‘민주당이 하반기 원 구성 때 상임위원장을 다 가져오는 안을 검토하는지’ 묻는 취재진에 “너무 이른 질문인 것 같다”며 “논의한 바가 없다”고 말했다.

댓글