오세훈 "서울 전세매물 34% 급감, 성북구 90% 줄어"

경향신문

오세훈 서울시장이 "전월세 매물 감소세가 매우 뚜렷하다"며 "단기적이거나 계절적 요인보다 정책 변화와 수급 구조 재편에 따른 구조적인 요인일 수 있어 심각하다"고 우려했다.

오 시장은 25일 서울시의회 제334회 임시회 시정질문에서 "전월세 매물 씨가 말랐다"는 김용일 시의원의 지적에 이같이 밝혔다.

오 시장은 "2월 20일 기준 서울 전세 매물은 약 1만9000건으로 2025년 같은 날 2만9000건에 비해 약 33.5% 감소했다"며 "월세는 1만8000건으로 전년 1만9000건 대비 4.5% 줄었다"고 설명했다.

오세훈 "서울 전세매물 34% 급감, 성북구 90% 줄어"

입력 2026.02.25 13:52

  김은성 기자

서울시 제공.

서울시 제공.

오세훈 서울시장이 “전월세 매물 감소세가 매우 뚜렷하다”며 “단기적이거나 계절적 요인보다 정책 변화와 수급 구조 재편에 따른 구조적인 요인일 수 있어 심각하다”고 우려했다.

오 시장은 25일 서울시의회 제334회 임시회 시정질문에서 “전월세 매물 씨가 말랐다”는 김용일 시의원(국민의힘·서대문4)의 지적에 이같이 밝혔다.

오 시장은 “2월 20일 기준 서울 전세 매물은 약 1만9000건으로 2025년 같은 날 2만9000건에 비해 약 33.5% 감소했다”며 “월세는 1만8000건으로 전년 1만9000건 대비 4.5% 줄었다”고 설명했다.

이어 “강북 지역 외곽 자치구에서 감소세가 정말 심각하다”며 “성북구는 1년 전 1300건이던 전세 매물이 지금 124건으로 무려 90.6%나 줄었다”며 “관악구는 78%, 중랑구 72%, 노원구 68%가 주는 등 외곽 자치구가 매우 심각하다”고 짚었다.

오 시장은 “한 번 들어간 집은 되도록 안 나가고 버티려 해 물량이 더 안 나오고, 매물이 안 나오니 몇 안 되는 물량 거래에서 (가격이) 올라가는 수치가 많이 나온다”고 주장했다.

그러면서 “정비사업 마지막 단계인 이주를 앞둔 물량만 해도 올해 2만가구가 넘는다”며 “이주가 계획대로 시작돼야 하는데 대출 제한에 이주할 돈이 없어 지장을 받아 이 점이 가장 뼈아프다”고 했다.

오 시장은 “정부는 유휴부지를 활용해 서울에 3만2000가구를 공급한다고 하나 빨라야 2029년부터 시작한다”며 “빈 땅이 없고 빨리할 수 없으니 각종 단계별로 진행되는 (정비사업이) 지장 받지 않고 빨리 진행되게 하는 게 가장 실효성 있는 방법”이라고 말했다.

댓글