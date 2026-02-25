창간 80주년 경향신문

오영훈 제주지사 "선출직 하위 20% 통보받아···이의 신청할 것"

경향신문

본문 요약

더불어민주당 공천관리위원회가 실시한 선출직 공직자 평가에서 오영훈 제주지사가 '하위 20%'에 포함된 것으로 확인됐다.

오 지사는 평가 결과에 이의를 제기하겠다는 입장을 밝혔다.

오 지사는 "그동안 제주도 공직자들과 함께 노력해 온 결과를 이같이 평가한 점은 납득하기 어렵다"며 "정해진 절차에 따라 당에 이의 신청을 하겠다"고 말했다.

오영훈 제주지사 “선출직 하위 20% 통보받아···이의 신청할 것“

입력 2026.02.25 13:56

오영훈 제주지사는 25일 오전 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 광역단체장 하위평가 대상에서 포함된 사실을 밝히고 당에 이의 신청을 하겠다는 입장을 표명하고 있다. 제주도 제공

오영훈 제주지사는 25일 오전 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 광역단체장 하위평가 대상에서 포함된 사실을 밝히고 당에 이의 신청을 하겠다는 입장을 표명하고 있다. 제주도 제공

더불어민주당 공천관리위원회가 실시한 선출직 공직자 평가에서 오영훈 제주지사가 ‘하위 20%’에 포함된 것으로 확인됐다. 6월 지방선거에서 재선에 도전하는 오 지사는 경선 과정에서 ‘득표율 20% 감산’이라는 페널티를 안게 되면서 당내 경선을 앞두고 부담을 떠안게 됐다.

오 지사는 25일 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 “어제 공천관리위원회 면접 심사를 마치고 공항으로 가는 길에 김이수 공천관리위원장으로부터 선출직 하위 20% 포함 사실을 통보받았다”고 밝혔다. 이번 평가는 지난해 12월 말부터 올해 1월 초까지 진행된 선출직 공직자 평가 결과를 토대로 이뤄진 것으로 전해졌다.

오 지사는 평가 결과에 이의를 제기하겠다는 입장을 밝혔다.

오 지사는 “그동안 제주도 공직자들과 함께 노력해 온 결과를 이같이 평가한 점은 납득하기 어렵다”며 “정해진 절차에 따라 당에 이의 신청을 하겠다”고 말했다. 이의 신청이 접수되면 공천관리위원회 재심사와 최고위원회 의결 절차를 거치게 된다.

민주당 당규에 따르면 하위 20%에 포함된 후보자는 공천 심사와 경선 득표에서 각각 20% 감산이 적용된다. 박빙 승부가 예상되는 경선에서 결과에 영향을 미칠 수 있는 변수로 꼽힌다.

일각에서 제기된 탈당 가능성에 대해서는 선을 그었다.

오 지사는 “대학 졸업 직후 새정치국민회의 창당 발기인으로 시작해 지금까지 당과 함께해 왔다”며 “어떤 결과가 나와도 탈당 없이 경선을 완주하겠다”고 밝혔다. 이어 “공연한 억측이 당에 대한 신뢰를 해칠 수 있는 만큼 차차 입장을 밝히겠다”며 “도민과 당원만 바라보며 걸어가겠다”고 덧붙였다.

