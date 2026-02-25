오영훈 제주지사 “선출직 하위 20% 통보받아···이의 신청할 것“

더불어민주당 공천관리위원회가 실시한 선출직 공직자 평가에서 오영훈 제주지사가 ‘하위 20%’에 포함된 것으로 확인됐다. 6월 지방선거에서 재선에 도전하는 오 지사는 경선 과정에서 ‘득표율 20% 감산’이라는 페널티를 안게 되면서 당내 경선을 앞두고 부담을 떠안게 됐다.

오 지사는 25일 제주도청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 “어제 공천관리위원회 면접 심사를 마치고 공항으로 가는 길에 김이수 공천관리위원장으로부터 선출직 하위 20% 포함 사실을 통보받았다”고 밝혔다. 이번 평가는 지난해 12월 말부터 올해 1월 초까지 진행된 선출직 공직자 평가 결과를 토대로 이뤄진 것으로 전해졌다.

오 지사는 평가 결과에 이의를 제기하겠다는 입장을 밝혔다.

오 지사는 “그동안 제주도 공직자들과 함께 노력해 온 결과를 이같이 평가한 점은 납득하기 어렵다”며 “정해진 절차에 따라 당에 이의 신청을 하겠다”고 말했다. 이의 신청이 접수되면 공천관리위원회 재심사와 최고위원회 의결 절차를 거치게 된다.

민주당 당규에 따르면 하위 20%에 포함된 후보자는 공천 심사와 경선 득표에서 각각 20% 감산이 적용된다. 박빙 승부가 예상되는 경선에서 결과에 영향을 미칠 수 있는 변수로 꼽힌다.

일각에서 제기된 탈당 가능성에 대해서는 선을 그었다.

오 지사는 “대학 졸업 직후 새정치국민회의 창당 발기인으로 시작해 지금까지 당과 함께해 왔다”며 “어떤 결과가 나와도 탈당 없이 경선을 완주하겠다”고 밝혔다. 이어 “공연한 억측이 당에 대한 신뢰를 해칠 수 있는 만큼 차차 입장을 밝히겠다”며 “도민과 당원만 바라보며 걸어가겠다”고 덧붙였다.