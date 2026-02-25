창간 80주년 경향신문

한·미 연합연습 내달 9~19일 실시…야외기동훈련 연중 분산 전망

한·미 연합연습 내달 9~19일 실시…야외기동훈련 연중 분산 전망

입력 2026.02.25 14:00

수정 2026.02.25 15:21

  강연주 기자

“내달 9~19일 실시”

‘양국, 북과 관계 고려 절충안 선택’ 군 안팎 해석

한미연합훈련하는 주한미군. 연합뉴스

한·미가 상반기 연합군사연습인 자유의방패(FS·프리덤실드)를 다음달 9일부터 19일까지 진행한다. 양국은 통상 FS연습 기간에 집중됐던 연합 야외기동훈련(FTX)을 연중 분산해 진행하는 방향으로 협의 중이다.

한·미는 25일 서울 용산구 국방부 청사에서 공동브리핑을 열고 “연합방위태세 확립을 위해 FS연습을 내달 9일부터 19일까지 시행하기로 했다”고 밝혔다.

FS연습은 한·미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연습이다. 연습 규모는 예년과 유사한 수준이 될 것으로 보인다. 이재명 정부가 들어선 지난해부터 야외기동훈련을 연중 분산해 시행하는 쪽으로 미국과 협의해온 바 있다.

FS는 북한의 전면 남침으로 전쟁이 발발할 경우를 가정해 한·미 연합군의 작전계획을 시뮬레이션을 통해 숙달하는 지휘소 연습(CPX)이다. FS 본연습에 앞서 실시되는 위기관리연습(CMX)은 다음달 3~6일에 진행된다.

한·미는 FS연습과 관련해 “최근 전훈 분석 결과와 도전적 전장 환경 등 현실적인 상황을 연습 시나리오에 반영(했다)”며 “‘연합·합동 전영역 작전’을 포함한 한·미 동맹의 연합방위태세 강화와 한·미가 합의한 조건에 기초한 전작권(전시작전통제권) 전환 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

앞서 한·미는 지난해 11월 열린 안보협의회(SCM)에서 전작권 전환의 핵심 조건인 미래연합군사령부 구축을 위한 3단계 검증 가운데, 2단계인 완전운용능력(FOC) 검증을 올해 11월 SCM까지 완료하기로 합의했다. 올해 상·하반기 연합연습을 통해 FOC 검증을 마무리하면 한·미 국방부 장관은 전작권 전환 목표 연도를 도출하게 된다. 2028년이 목표 연도로 제시될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

양국은 “연합연습 기간에 연습 시나리오와 연계된 대한민국 방위에 필수적인 동맹의 훈련을 실시함으로써 실전성과 전투준비태세를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다. ‘동맹의 훈련’이란 FS연습과 함께 이뤄지는 야외기동훈련을 뜻한다.

한·미는 그간 FS훈련 기간에 집중됐던 야외기동훈련을 연중 분산해 실시하는 방향으로 협의 중이다. 군 안팎에서는 양국이 북한과의 관계를 고려해 야외기동훈련을 연내 다른 시기로 분산해 진행하는 절충안을 택한 것이라는 해석이 나온다.

문재인 정부는 9·19 남북군사합의 이후 연합 야외기동훈련을 대대급 이하로 축소해 시행했지만 윤석열 정부 들어 을지자유의방패(UFS) 연습에서 연대급 이상 야외기동훈련을 재개하는 등 규모를 키운 바 있다.

양국은 “유엔사는 이번 연습에 유엔사 회원국들을 참가시킬 예정”이라며 “중립국 감독위원회는 정전협정 준수 여부를 관찰할 것”이라고 밝혔다.

