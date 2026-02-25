경남도, 배달·대리운전 노동자에 산재보험료 80% 지원

경남도는 올해부터 배달·택배·대리운전 등 플랫폼 노동자의 안전한 노동 환경을 제공하고자 ‘플랫폼 노동자 산재보험료 지원사업’을 신규로 시행한다고 25일 밝혔다.

그동안 플랫폼 노동자는 일반 노동자와 달리 보험료를 중개업체와 절반씩 부담해야 하는 구조적 한계로 가입을 기피하는 경우가 많았다. 도는 산재보험에 가입한 도내 플랫폼 노동자에게 본인 부담금의 80%를 지원한다.

경남도는 또 고물가·고금리의 파고 속에서 사각지대에 놓인 민생 경제 주체들을 위해 ‘현장 체감형’ 지원에도 나선다.

먼저 도는 노동 현장의 ‘이중구조’ 개선에도 행정력을 집중한다. 광역지자체 중 최대 규모인 131억원의 국비를 확보해 한화오션·한국우주항공(KAI) 등 주요 원청사와 함께 방위·조선 산업 협력사 노동자의 격차 완화를 지원한다. 사천·김해 등 4곳에 이동노동자 간이쉼터를 신규 조성하고, 50인 미만 사업장의 휴게시설 개선도 지원할 계획이다.

기업과 소상공인의 경영 정상화를 위한 금융 지원 체계도 수요자 중심으로 손질한다. 총 1조 1000억 원 규모의 중소기업 육성자금은 기존 7종의 서류를 4종으로 간소화하고, ‘선착순 접수’ 대신 ‘평가제’를 도입해 자금이 꼭 필요한 우량 기업이 혜택을 받도록 개편했다.

소상공인을 위해서는 2000억원 규모의 정책자금을 투입하며, 재난 피해 소상공인을 위한 긴급경영안정자금 50억 원을 신규 편성했다. 1인 자영업자에게만 지원되던 고용·산재보험료 지원 대상을 전체 소상공인으로 확대하고, 노란우산 희망장려금 예산을 17억 원으로 증액해 폐업 및 노후 대비를 위한 ‘희망 사다리’를 보강했다.

외국인 인력의 안정적 정착을 위해 2027년까지 총 180억 원을 투입해 사천과 김해에 ‘외국인 근로자 정착지원 복합센터’를 조성한다. 인구 감소 지역을 중심으로 노후 기숙사 98곳의 개보수를 지원해 외국인 노동자가 경남을 ‘제2의 고향’으로 삼을 수 있는 정주 여건도 마련한다.