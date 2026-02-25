창간 80주년 경향신문

국장 몰려온 외국인 돈줄, 서학개미 압도 했다…순대외금융자산 5년 만에 첫 감소

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

우리나라의 대외 지급능력을 뜻하는 '순대외금융자산'이 5년 만에 처음으로 줄어들었다.

이 역시 사상 최대 규모이며 증가폭도 역대 가장 컸으나, 대외금융부채가 늘어나는 수준을 따라잡지 못하면서 순대외금융자산은 오히려 감소했다.

문상윤 한은 국외투자통계팀장은 "지난해 대외금융자산 증가폭이 2024년 증가폭도 넘으며 역대 최대 성장을 했으나 국내 주가 상승이 압도적이라 대외금융부채가 그보다도 크게 늘어났다"며 "올해의 경우 경상수지 흑자 기조가 계속되고 있어 해외투자는 지속이 되겠으나, 외국인 투자가 얼마나 들어올지는 예측하기 어려운 실정"이라고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국장 몰려온 외국인 돈줄, 서학개미 압도 했다…순대외금융자산 5년 만에 첫 감소

입력 2026.02.25 14:18

수정 2026.02.25 14:31

펼치기/접기
  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기념 세레모니를 하고 있다.2026.2.25 문재원 기자

코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기념 세레모니를 하고 있다.2026.2.25 문재원 기자

우리나라의 대외 지급능력을 뜻하는 ‘순대외금융자산’이 5년 만에 처음으로 줄어들었다. ‘서학개미’를 비롯한 국내 투자자들의 해외 투자가 역대 최대 규모로 늘어났으나, 외국인들의 국내 증시 투자가 이를 압도할 정도로 증가하면서다.

한국은행이 25일 공개한 ‘지난해 국제투자대조표(잠정)’에 따르면 ‘대외금융자산’에서 ‘대외금융부채’를 뺀 한국의 지난해 순대외금융자산은 9042억달러를 기록했다. 2024년의 1조1020억달러와 비교했을 때 1978억 달러 줄었다. 지난 2020년부터 계속 증가세를 보이다 5년 만에 처음 감소세로 돌아선 것이다.

외국인의 국내 투자를 의미하는 대외금융부채가 큰 폭으로 늘어난 영향이다. 지난해 대외금융부채는 전년 동기 대비 5604억 달러 늘어난 1조9710억달러로 집계됐다. 사상 최대 수치로, 증가폭 또한 역대 가장 크다.

이 중 대부분은 증권 투자다. 2024년 8349억달러 수준이던 외국인의 국내 증권투자는 지난해 1조3549억달러로 5200억달러 늘어났다.

반대로 국내 투자자들의 해외 투자도 늘어나면서 대외금융자산은 전년과 비교했을 때 3626억달러 증가한 2조8752억 달러로 집계됐다. 지난해 말 환율(1439원) 기준으로 4137조4128억원에 이른다. 이 역시 사상 최대 규모이며 증가폭도 역대 가장 컸으나, 대외금융부채가 늘어나는 수준을 따라잡지 못하면서 순대외금융자산은 오히려 감소했다.

문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “지난해 대외금융자산 증가폭이 2024년 증가폭(1679억달러)도 넘으며 역대 최대 성장을 했으나 국내 주가 상승이 압도적이라 대외금융부채가 그보다도 크게 늘어났다”며 “올해의 경우 경상수지 흑자 기조가 계속되고 있어 해외투자는 지속이 되겠으나, 외국인 투자가 얼마나 들어올지는 예측하기 어려운 실정”이라고 설명했다.

대외채권에서 대외채무를 뺀 값으로 ‘순대외채권’은 3699억달러로 직전 연도보다 172억 달러 줄며 감소세로 전환했다. 이는 순대외채권은 순대외금융자산에서 주식 등 지분성 항목을 제외한 대출금, 차입금, 채권 등을 의미하며 건전성 지표로 사용된다.

대외채무 가운데 만기가 1년 이하인 단기외채의 비중은 23.3%로 전년 말보다 1.6%포인트 늘었고, 준비자산 대비 단기외채의 비율(41.8%)도 6.6%p 높아졌다.

문 팀장은 “단기외채 비율 등이 올랐지만 대외채무의 상당 부분이 외국인의 국내 증권 투자 수요 확대에 따른 것”이라며 “오름폭이 과거 변동 범위 안에 있고, 외채 건전성과 대외지급능력은 모두 양호하다”고 분석했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글