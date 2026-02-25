국장 몰려온 외국인 돈줄, 서학개미 압도 했다…순대외금융자산 5년 만에 첫 감소

우리나라의 대외 지급능력을 뜻하는 ‘순대외금융자산’이 5년 만에 처음으로 줄어들었다. ‘서학개미’를 비롯한 국내 투자자들의 해외 투자가 역대 최대 규모로 늘어났으나, 외국인들의 국내 증시 투자가 이를 압도할 정도로 증가하면서다.

한국은행이 25일 공개한 ‘지난해 국제투자대조표(잠정)’에 따르면 ‘대외금융자산’에서 ‘대외금융부채’를 뺀 한국의 지난해 순대외금융자산은 9042억달러를 기록했다. 2024년의 1조1020억달러와 비교했을 때 1978억 달러 줄었다. 지난 2020년부터 계속 증가세를 보이다 5년 만에 처음 감소세로 돌아선 것이다.

외국인의 국내 투자를 의미하는 대외금융부채가 큰 폭으로 늘어난 영향이다. 지난해 대외금융부채는 전년 동기 대비 5604억 달러 늘어난 1조9710억달러로 집계됐다. 사상 최대 수치로, 증가폭 또한 역대 가장 크다.

이 중 대부분은 증권 투자다. 2024년 8349억달러 수준이던 외국인의 국내 증권투자는 지난해 1조3549억달러로 5200억달러 늘어났다.

반대로 국내 투자자들의 해외 투자도 늘어나면서 대외금융자산은 전년과 비교했을 때 3626억달러 증가한 2조8752억 달러로 집계됐다. 지난해 말 환율(1439원) 기준으로 4137조4128억원에 이른다. 이 역시 사상 최대 규모이며 증가폭도 역대 가장 컸으나, 대외금융부채가 늘어나는 수준을 따라잡지 못하면서 순대외금융자산은 오히려 감소했다.

문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “지난해 대외금융자산 증가폭이 2024년 증가폭(1679억달러)도 넘으며 역대 최대 성장을 했으나 국내 주가 상승이 압도적이라 대외금융부채가 그보다도 크게 늘어났다”며 “올해의 경우 경상수지 흑자 기조가 계속되고 있어 해외투자는 지속이 되겠으나, 외국인 투자가 얼마나 들어올지는 예측하기 어려운 실정”이라고 설명했다.

대외채권에서 대외채무를 뺀 값으로 ‘순대외채권’은 3699억달러로 직전 연도보다 172억 달러 줄며 감소세로 전환했다. 이는 순대외채권은 순대외금융자산에서 주식 등 지분성 항목을 제외한 대출금, 차입금, 채권 등을 의미하며 건전성 지표로 사용된다.

대외채무 가운데 만기가 1년 이하인 단기외채의 비중은 23.3%로 전년 말보다 1.6%포인트 늘었고, 준비자산 대비 단기외채의 비율(41.8%)도 6.6%p 높아졌다.

문 팀장은 “단기외채 비율 등이 올랐지만 대외채무의 상당 부분이 외국인의 국내 증권 투자 수요 확대에 따른 것”이라며 “오름폭이 과거 변동 범위 안에 있고, 외채 건전성과 대외지급능력은 모두 양호하다”고 분석했다.