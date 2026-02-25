오늘의 인사-기획예산처, 국토부, 단국대, 아주대 외

■방송미디어통신위원회 ◇과장급 전출 △외교부 박생 △과학기술정보통신부 어정욱 ◇과장급 전입 △디지털방송미디어정책과장 함형철
■기획예산처 ◇국장급 △정책기획관(기획조정실장 직무대리) 박봉용 △재정참여정책관 이용욱 △재정성과국장 정창길 △복권위원회사무처장 오은실 ◇국장급 직무대리 △예산총괄심의관 박창환 △경제예산심의관 김태곤
■통일부 ◇고위공무원 △통일정책실장 이종주
■행정안전부 ◇시도 행정부지사 △경상남도 행정부지사 박일웅
■국토교통부 ◇과장급 전보 △수도권정책과장 정선우 △항행위성정책과장 오송천 △도심항공교통정책과장 김기훈
■기후에너지환경부 △물환경정책관실 생활하수과장 한명실 △자연보전국 환경영향평가과장 백진우
■한겨레신문사 △경영기획본부장 상무이사 김경화 △광고·사업본부장 상무이사 유상진
■대보건설 ◇임원 선임 △상무보(도시정비사업 담당) 이정호
■단국대학교 △교학부총장 겸 혁신융합대학장 김재일 △천안부총장 겸 산학협력융합대학장 겸 글로벌화학융합연구원장 허승욱 △대외부총장 박성완 △연구산학부총장 오좌섭 △대학원장 신은종 △행정법무대학원장 이종구 △보건·스포츠대학원장 이호성 △사회과학대학장 가상준 △AI융합대학장 최종무 △프리무스국제대학장 조한승 △공공인재대학장 겸 공공·경영대학원장 김태연 △비서실장 최호진 △연구처장 박선호 △대학원 교학처장 이상헌 △학생처장 겸 사회봉사단장 윤미선 △대외협력처장 임수경 △취창업지원처장 겸 대학일자리플러스센터장 유현실 △총무인사처장 김성상 △재무관리처장 박상찬 △생활관장 조찬홍 △입학처장(천안캠퍼스) 백한승 △평생교육원장(천안캠퍼스) 조희경 △생활관장(천안캠퍼스) 채수형 △단국G-RISE사업단장 조완제 △단국C-RISE사업단장 이재원 △차세대반도체사업단장 강정원 △연구처 부처장 박희정 △취창업지원처 부처장 김경섭 △대외협력처 부처장 최성희 △산학협력단 부단장 박주동 △DKU아너스센터장 이환수 △SW·AI기초교육센터장 유시환 △SW·AI융합교육센터장 김동재 △동양학연구원장 배은한
■아주대학교 △대학원장 김상인 △첨단ICT융합대학장 이정원 △첨단바이오융합대학장 윤현철 △법학전문대학원장 조지만 △공학대학원장 이진우 △교통·모빌리티대학원장 이상수 △교무혁신처장 윤태영 △학생처장 권순선 △기획처장 장우진 △입학처장 최명원 △국제협력처장 김태봉
■아주대학교의료원 △보건대학원장 이윤환 △진료부원장 강석윤 △임상치의학대학원장 김영호 △첨단의학연구원장 김철호 △교육인재개발부원장 윤승현