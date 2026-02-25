역대 최대 규모 ‘경북 산불’ 초동 대응 문제 있었나···민간 조사단 국정조사 요구

역대 최대 규모 피해를 낸 ‘경북 산불’ 진화 과정을 둘러싸고 초동 대응과 지휘체계에 문제가 있었을 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 시민단체와 연구진이 피해 지역 1000여곳과 산림청 상황보고 자료, 기상자료 등을 분석한 결과다.

불교환경연대와 안동환경운동연합, 산불정책기술연구소, 생명다양성재단, 홍석환 부산대 교수 등으로 구성된 민간 조사단은 25일 안동시청에서 ‘경북산불 피해확산 원인조사 최종보고회’를 열고 “산불 대응 과정 전반에 대한 자료 공개와 객관적 검증이 필요하다”며 국정조사를 요구했다.

조사단은 의성·안동·청송·영양·영덕 등 산불 피해 지역 1050곳을 대상으로 산림 피해 유형과 확산 양상을 조사하고, 산림청 상황보고 기록과 기상청 풍속 자료, 위성영상 등을 종합 분석했다고 밝혔다.

산림청 상황보고 자료에 따르면 산불 발생 직후 헬기 23대와 인력 151명이 투입됐고, 다음날에는 헬기 52대와 인력 3723명까지 확대됐다. 그러나 당시 진화율은 2% 수준에 머물렀고 산불 영향구역은 2602㏊에서 이틀 뒤 1만4501㏊로 늘어난 것으로 나타났다. 조사단은 “단순한 자원 부족보다는 자원 운용과 대응 체계 전반을 점검할 필요가 있음을 보여주는 대목”이라고 지적했다.

황정석 산불정책기술연구소 소장이 기상청 풍속 자료를 분석한 결과 산불 발화 당시 평균 풍속은 초속 3~5m 수준이었고, 22일 밤 이후 약 60시간 동안은 평균 초속 3m 안팎을 보인 것으로 나타났다.

황 소장은 이를 근거로 정부 설명에 의문을 제기했다. 그는 “강풍 여부는 10분 평균풍속 기준으로 판단하는 것이 일반적”이라며 “3초 평균값인 순간 최대풍속이 초속 17.8m로 기록된 구간이 일부 있지만, 이를 전체 상황을 대표하는 조건처럼 설명하는 것은 적절하지 않다”고 말했다.

앞서 정부는 지난해 4월 경북 산불과 관련해 최대 순간풍속이 초속 27m 이상에 이르는 강한 돌풍 등 기상 요인으로 진화에 한계가 있었다며 ‘초고속 산불 대비 주민대피체계 개선방안’을 발표했다.

산림 구조와 산불 확산의 관련성을 지적하는 분석도 나왔다. 홍석환 부산대 교수는 피해 지역 조사 결과 능선부 침엽수림에서 간벌이 이뤄진 지역의 수관화 발생률이 78.8%로 비간벌 지역(5.3%)보다 높게 나타났다고 밝혔다.

수관화는 불이 나무 상층부까지 번지는 현상으로 산불 확산 속도를 높이는 요인으로 꼽힌다. 홍 교수는 “간벌 중심 산림관리 정책이 대형 산불 위험을 증폭시킬 가능성을 시사하는 결과”라고 말했다.

지난 3월 의성에서 시작돼 경북 북부지역으로 번진 산불은 1986년 산불 통계 집계 이후 역대 최대 피해 면적인 11만6000여㏊를 기록했다. 이 불로 27명이 숨지고 주택 4000여채가 전소되는 등 막대한 피해가 발생했다.

조사단은 “산불 대응 과정과 산림 관리 정책 전반에 대한 객관적 검증이 필요하다”며 “당시 상황보고 자료와 의사결정 과정 전반을 투명하게 공개하고 대응 체계의 적절성을 종합적으로 점검해야 한다”고 밝혔다.