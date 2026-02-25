창간 80주년 경향신문

대구, 제2국가산단 조성 본격화···15개 부서·기관 ‘통합협의체’ 출범

경향신문

대구시는 대구 제2국가산업단지를 성공적으로 조성하기 위한 통합협의체를 구성했다고 25일 밝혔다.

이날 첫 회의에서는 제2국가산단의 적기 조성 및 활성화를 위한 중점 추진 과제와 협업 사항을 공유하고, 추진 전략에 대한 의견을 나눴다.

대구시는 협의체를 중심으로 미래모빌리티와 로봇산업을 큰 축으로 한 국가첨단전략산업 특화단지를 조성한다는 방침이다.

입력 2026.02.25 14:55

  • 백경열 기자

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 대구 제2국가산업단지를 성공적으로 조성하기 위한 통합협의체를 구성했다고 25일 밝혔다.

협의체는 대구시 11개 실무부서를 비롯해 사업시행자인 대구도시개발공사, 한국토지주택공사(LH), 달성군, 대구정책연구원 등 15개 부서 및 기관으로 구성됐다. 이날 첫 회의에서는 제2국가산단의 적기 조성 및 활성화를 위한 중점 추진 과제와 협업 사항을 공유하고, 추진 전략에 대한 의견을 나눴다.

대구시는 협의체를 중심으로 미래모빌리티와 로봇산업을 큰 축으로 한 국가첨단전략산업 특화단지를 조성한다는 방침이다. 또한 저탄소·친환경 전환 기조에 맞춰 디지털 기반의 스마트그린산단 조성 등 정책 수요를 적극 반영할 계획이다.

이와 함께 기반시설 설치 협의, 개발제한구역(GB) 해제 등 주요 행정절차에 대한 대응 역량을 강화한다. 현안 해결을 위한 지원체계도 마련해 LH가 수립 중인 산업단지계획(안)이 오는 12월 중 국토교통부에 승인 신청될 수 있도록 적극 뒷받침할 방침이다.

대구 제2국가산단 조성사업은 지난해 7월 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성조사를 통과했다. 전국 후보지 11곳 중 가장 빨랐다. 시는 그 해 12월 산업단지계획 수립을 위한 조사설계용역에 착수했다.

박기환 대구시 경제국장은 “제2국가산단은 대구의 경제성장과 산업 혁신을 이끌 핵심 거점이 될 것”이라면서 “통합협의체를 중심으로 관계기관과 적극 소통하고 긴밀히 협력해 후속 절차를 차질 없이 진행하겠다”고 말했다.

