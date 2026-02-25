낙동강 페놀 사고 분쟁 조정·조선총독부 학적부 등 국가기록물 174만여건 공개

1953년 국군묘지 후보지 선정 과정과 1991년 낙동강 페놀 사고 분쟁 조정 기록 등 그동안 비공개로 관리돼 온 국가기록물 174만여건이 공개됐다.

25일 행정안전부 국가기록원에 따르면 공개 전환된 주요 기록물은 국군묘지 설치, 낙동강 페놀 사고 분쟁 조정, 강제동원 명부, 조선총독부 행형·학무 기록 등이다.

국군 전사자를 안치하기 위한 국군묘지의 설치 기록물은 1953~1954년 국방부에서 생산한 48건이다. 현재의 동작동 국립서울현충원 후보지를 선정(1953년 9월)하게 된 과정과 예산, 시설 공사 등이 포함됐다.

이 가운데 ‘국군묘지 설치 경과보고’에는 1951년부터 경주, 대전, 대구, 안양, 서울 일대를 후보지로 놓고, 최종적으로 지금의 동작동으로 결정하는 과정이 담겼다. 당시 서울 일대에서는 서울 우이동이 가장 유력하게 검토됐으며, 와우산과 하월곡동, 한남동, 조선신궁, 장충단, 이태원, 서빙고, 김포 염창리, 부평 온수리·오류동 등도 후보지로 거론됐다.

‘국군묘지 설치(1953년)’ 원문에서는 동작동 국립서울현충원 위치를 최적의 장소로 평가했다. 원문 보고서는 “동작동 위치가 황토성 사질점토로 지질이 양호하고, 수해의 우려가 없으며, 서울시내에서 전망이 가능할 만큼 거리가 가깝고, 공사로 인한 인근 주민의 피해가 없음’을 장점으로 분석하면서 관련 사진을 첨부했다. 이후 국군묘지는 1954년 3월 공사를 1957년 묘역 조성을 완료했다.

함께 공개된 ‘대통령 각하의 국군묘지 현장 사찰 앙청에 관한 건’에서는 6·25전쟁 전사자 안장의 시급성과 함께 부지 매입과 이주비 지원, 공사비 등 건립 예산이 부족했던 전쟁 직후 상황을 담고 있다.

‘낙동강 페놀 사고 분쟁조정’ 기록물은 1991년 페놀 유출로 낙동강이 오염된 사건과 관련해 당시 환경처 중앙환경분쟁조정위원회가 1992∼1993년 생산한 40건이 포함됐다. 피해 관련 의견 수렴과 주요 쟁점 검토, 임산부 대상 역학조사 결과, 인과관계 검토 등 분쟁 조정 과정이 담겼다.

개인정보 보호를 이유로 비공개했던 강제동원 명부와 조선총독부 기록물도 공개됐다. 강제동원 명부는 조선총독부가 1939∼1940년 생산한 ‘남양행이민’, 일본 육군성이 작성한 ‘병적전시명부’, 제2차 세계대전 당시 연합군이 작성한 ‘부로명표(포로명부의 일본식 표현)’에 담긴 조선인 명부와 대한민국 재무부가 1971∼1972년 작성한 대일민간청구권보상금지급결정대장 등 1만6009건이다. 조선총독부 기록물은 판결문과 형사 사건부 등 민·형사 소송 관련 행형 기록과 학교 생활기록부, 학적부 등 학무 기록 1만9786건이다.

국군묘지 설치와 낙동강 페놀 사고 분쟁조정 기록물은 국가기록포털에서 원문 열람이 가능하며, 그 밖의 기록물은 목록 검색이나 국가기록원 정보공개 신청을 통해 확인할 수 있다.

행안부는 “이번에 174만여건을 공개 또는 부분공개로 전환하면서 국가기록물 공개율이 기존 66.9%에서 68.3%로 1.4%포인트 상승했다”고 밝혔다.