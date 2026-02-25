창간 80주년 경향신문

이찬진 금감원장 "코스피 6000 돌파…외국계 금융사, 자본시장 활성화 협력해야"

본문 요약

이찬진 금융감독원장은 코스피 지수가 6000선을 돌파한 25일 외국계 금융회사에 "금융당국의 자본시장 활성화 노력에 협력해달라"고 당부했다.

이 원장은 "코스피가 6000선을 돌파하는 등 국내 주식시장은 역사적인 활황세를 보이고 있다"며 "한국 자본시장의 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 대한 시장의 검증과 신뢰를 받은 덕분"이라고 평가했다.

그러면서 "특히 생산적 금융 기반 강화와 모건스탠리캐피털인터내셔널 선진국지수 편입 등을 위해 다양한 노력을 하고 있다"며 "외국계 금융사가 세계 시장에서 축적한 경험을 바탕으로 국내 시장 개선에 필요한 의견을 기탄없이 개진해달라"고 요청했다.

입력 2026.02.25 15:10

  • 배재흥 기자

이찬진 금융감독원장(가운데)과 외국계 금융회사 CEO들이 25일 간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. 금감원 제공

이찬진 금융감독원장은 코스피 지수가 6000선을 돌파한 25일 외국계 금융회사에 “금융당국의 자본시장 활성화 노력에 협력해달라”고 당부했다.

이 원장은 이날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 외국계 금융사 최고경영자(CEO)들과 주요 금융 현안을 논의하며 이같이 말했다.

이 원장은 “코스피가 6000선을 돌파하는 등 국내 주식시장은 역사적인 활황세를 보이고 있다”며 “한국 자본시장의 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 대한 시장의 검증과 신뢰를 받은 덕분”이라고 평가했다.

그러면서 “특히 생산적 금융 기반 강화와 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입 등을 위해 다양한 노력을 하고 있다”며 “외국계 금융사가 세계 시장에서 축적한 경험을 바탕으로 국내 시장 개선에 필요한 의견을 기탄없이 개진해달라”고 요청했다.

이 원장은 또 외국계 금융사가 금융당국의 소비자 보호 정책에 적극적으로 동참해줄 것을 요청했다. 그는 “한국 금융 공동체의 일원으로 금융상품의 설계, 제조, 심사, 판매, 사후관리 등 사전예방적 소비자 보호 체계 확립에 동참해주길 바란다“고 말했다.

이날 간담회에는 은행·증권·자산운용·보험 등 외국계 금융사 10곳이 참여했다. 간담회에 참석한 CEO들은 국내 금융산업 발전을 위해 금융당국의 정책 방향에 협조하겠다고 밝혔다. 외국계 금융사라는 특수성 등을 고려해 규제를 완화해달라는 의견도 나왔다.

이 원장은 “외국계 금융사는 국내 금융시장의 변화와 혁신을 가장 먼저 체감하고 세계에 전파하는 주체”라며 “세계 시장과의 핵심 가교로서 한국의 발전 가능성과 매력을 대외에 적극적으로 알려주길 바란다”고 말했다.

