귀농·귀촌 10가구 중 7가구 “생활 만족”

귀농·귀촌을 한 10가구 중 7가구는 생활에 만족한다는 조사가 나왔다.

농림축산식품부는 25일 이같은 내용을 담은 ‘2025년 귀농·귀촌 실태조사’를 발표했다. 귀농은 농업인이 되기 위해 농촌으로 이주한 것을 의미하고, 귀촌은 농업인이 아닌 사람이 농어촌으로 자발적으로 이주한 것을 뜻한다.

조사 결과 농업인이 되기 위해 농촌으로 이주하는 귀농은 농촌 출생 후 도시 생활을 거쳐 연고지 농촌으로 돌아가는 ‘U형’이 73.0%로 가장 많았다.

귀농 이유는 자연환경(33.3%), 가업승계(21.7%), 농업의 비전 및 발전 가능성(13.5%) 순이었다. 반면 30대 이하 청년층은 귀농 이유로 최근 7년 연속 농업의 비전 및 발전 가능성이 27.3%를 가장 많이 꼽았다. 가업승계를 포함한 농업의 미래를 보고 귀농하는 청년층의 비중도 꾸준하게 50~60%를 유지했다.

농업인이 아닌 사람이 농어촌으로 자발적으로 이주하는 귀촌은 도시 출생자가 농촌으로 이동하는 ‘I형’이 48.7%로 우세했다. 귀촌 유형으로는 농산업 외 직장 취업(14.3%), 자연환경(13.8%), 정서적 여유(13.3%) 순이었다.

소득은 귀농·귀촌 이후 점차 증가했다. 귀농 가구 평균 연 소득은 첫해 2534만원에서 5년 차 3300만원으로 30.2% 늘었고, 귀촌 가구는 3853만원에서 4215만원으로 9.4% 증가했다. 다만 귀농 5년 차 소득은 평균 농가 소득(5060만원)의 65.2% 수준에 그쳤다. 귀농 가구의 낮은 소득수준은 경작 규모가 작고 짧은 영농경력이 주요 원인이라고 농식품부는 설명했다.

귀농·귀촌 가구의 월평균 생활비는 각각 173만원, 204만원으로 귀농·귀촌 이전 239만원, 231만원에 비해 25.1%, 11.7% 감소한 것으로 집계됐다.

귀농·귀촌 가구가 가장 필요하다고 꼽은 정책은 정보 제공이었다. 귀농은 농지·주택·일자리 정보 제공(36.9%), 귀촌은 주택 구입·임대·수리 자금 지원(22.0%) 요구가 각각 가장 많았다.