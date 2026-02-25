‘뜨거운 화마에 먼저 투입’ 현대차 기증 ‘첨단 소방로봇’ 4대 실전 투입

고열과 짙은 연기로 소방관이 쉽게 들어갈 수 없는 대형 화재 사고 현장에서 화재 진압 임무를 수행하게 될 ‘무인소방로봇’이 개발돼 상용화된다.

소방청은 지난 24일 경기 남양주시 중앙119구조본부 수도권119특수구조대에서 현대자동차그룹과 무인소방로봇 기증식을 개최했다고 25일 밝혔다.

현대로템의 다목적 무인차량을 기반으로 제작된 로봇은 고열에 견디는 특수 타이어와 6륜 독립구동이 가능한 인휠모터 시스템을 갖춰 장애물이 많은 현장에서도 원활한 기동이 가능하다.

또 방수포와 자체 분무 시스템을 갖췄고, 시야 확보가 어려운 짙은 연기 속에서도 사물과 구조물을 식별할 수 있는 적외선 센서 기반의 시야개선카메라 등을 장착했다.

소방청 관계자는 “무인소방로봇은 최근 잇따르고 있는 밀폐된 지하공간 사고와 물류창고 등 대형 공간 화재에 효과적으로 대응하고, 극한 환경에서 소방대원의 안전을 확보하기 위해 개발됐다”며 “최첨단 센서를 탑재해 발화지점이나 구조대상자를 찾을 수 있고, 화재진압도 가능하다”고 말했다. 소방청 통계 연보에 따르면 지난 10년간 화재로 인해 다치거나 순직한 소방공무원은 1802명에 이른다.

소방청은 이날 현대차그룹으로부터 기증받은 4대의 로봇 가운데 2대는 중앙119구조본부 수도권119특수구조대와 영남119특수구조대에 배치했다. 나머지 2대는 다음달 초 경기 화성소방서와 충남소방본부에 추가 배치할 계획이다.

현대차그룹은 2023년 전국 소방본부에 ‘소방관 회복지원차’ 10대를 기증한 데 이어 2024년에는 배터리 팩에 구멍을 뚫어 물을 분사하는 관통형 전기차 화재 진압 장비 ‘EV 드릴 랜스’를 개발하고 총 250대를 소방청에 전달했다. 올해에는 오는 6월 개원 예정인 국내 최초 소방관 전문 의료기관 ‘국립소방병원’에 치료 및 재활을 위한 차량, 재활 장비를 기증할 예정이다.

정의선 현대차 회장은 이날 기증식에서 “사투의 현장으로 뛰어드는 소방관들이 지켜온 안전의 가치를 함께 실현하고자 로봇을 개발했다”며 “현대차그룹의 기술이 집약된 이 로봇이 위험한 현장에 한 발 먼저 투입돼 대원들의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되기를 바란다”고 말했다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “예측할 수 없는 복잡하고 위협적인 재난 앞에서 더 이상 소방대원들의 숭고한 헌신에만 의존할 수는 없다”며 “오늘 이 자리는 재난 대응의 역사를 새롭게 쓰는 패러다임 대전환의 첫걸음”이라고 말했다.