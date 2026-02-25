창간 80주년 경향신문

‘기숙사 대소동’ ‘리지 맥과이어’ 배우 로버트 캐러딘 별세

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘기숙사 대소동’ ‘리지 맥과이어’ 배우 로버트 캐러딘 별세

입력 2026.02.25 15:25

수정 2026.02.25 15:28

펼치기/접기

영화 <기숙사 대소동> 드라마 <리지 맥과이어> 등에 출연한 배우 로버트 캐러딘이 23일(현지시간) 별세했다고 ABC 등 미국 매체들이 유족 성명을 인용해 보도했다. 향년 71세.

ABC는 “캐러딘은 오랜 정신 건강 문제와 싸운 끝에 별세했다”고 알렸다. 유족은 추모 성명을 내고 “20년 동안 양극성 장애(조울증)와 씨름해 온 그의 용감함을 기리고 싶다”고 했다. 유족은 “어두운 세상에서도 바비(애칭)는 주변 사람들에게 항상 빛과 같았다. 이 가슴 아픈 상실을 슬퍼할 수 있도록 사생활을 존중해 주길 부탁드린다”고 했다.

로버트 캐러딘. AP연합뉴스

로버트 캐러딘. AP연합뉴스

캐러딘은 1954년 3월 24일 캘리포니아주 할리우드에서 태어났다. 아버지 존 캐러딘은 존 포드의 영화 <분노의 포도>에 출연한 배우였다. 어머니 소니아오 소렐도 배우였다. 형들도 배우였다. 고 데이비드 캐러딘은 <킬 빌>, 키스 캐러딘은 <크리미널 마인드> 등에 출연했다.

고인은 1984년 작 <기숙사 대소동>의 주인공 루이스 역으로 널리 알려졌다. 2000년대 <리지 맥과이어>에서는 아버지 역할로 인기를 얻었다.

‘리지 맥과이어’에서 로버트 캐더린의 딸로 나온 힐러리 더프는 인스타그램에 두 사람이 함께 촬영한 사진과 글을 올리며 추모했다. 출처: 힐러리 더프 인스타그램

‘리지 맥과이어’에서 로버트 캐더린의 딸로 나온 힐러리 더프는 인스타그램에 두 사람이 함께 촬영한 사진과 글을 올리며 추모했다. 출처: 힐러리 더프 인스타그램

<리지 맥과이어>에서 캐러딘의 딸 역할을 했던 힐러리 더프는 인스타그램에 “나는 늘 이 TV 화면 부모님들에게서 보살핌을 받는다고 느꼈다. 그 점을 영원히 감사할 것”이라며 추모했다. 딸 에버 캐러딘은 “아버지는 싸우는 사람이 아니라 사랑하는 사람이었다. 갈등과 분열이 가득한 세상에서 우리는 그의 삶에서 한 페이지를 배워 마음을 열고 사랑을 느끼고 나눌 수 있을 것”이라고 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글