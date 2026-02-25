‘기숙사 대소동’ ‘리지 맥과이어’ 배우 로버트 캐러딘 별세

영화 <기숙사 대소동> 드라마 <리지 맥과이어> 등에 출연한 배우 로버트 캐러딘이 23일(현지시간) 별세했다고 ABC 등 미국 매체들이 유족 성명을 인용해 보도했다. 향년 71세.

ABC는 “캐러딘은 오랜 정신 건강 문제와 싸운 끝에 별세했다”고 알렸다. 유족은 추모 성명을 내고 “20년 동안 양극성 장애(조울증)와 씨름해 온 그의 용감함을 기리고 싶다”고 했다. 유족은 “어두운 세상에서도 바비(애칭)는 주변 사람들에게 항상 빛과 같았다. 이 가슴 아픈 상실을 슬퍼할 수 있도록 사생활을 존중해 주길 부탁드린다”고 했다.

캐러딘은 1954년 3월 24일 캘리포니아주 할리우드에서 태어났다. 아버지 존 캐러딘은 존 포드의 영화 <분노의 포도>에 출연한 배우였다. 어머니 소니아오 소렐도 배우였다. 형들도 배우였다. 고 데이비드 캐러딘은 <킬 빌>, 키스 캐러딘은 <크리미널 마인드> 등에 출연했다.

고인은 1984년 작 <기숙사 대소동>의 주인공 루이스 역으로 널리 알려졌다. 2000년대 <리지 맥과이어>에서는 아버지 역할로 인기를 얻었다.

<리지 맥과이어>에서 캐러딘의 딸 역할을 했던 힐러리 더프는 인스타그램에 “나는 늘 이 TV 화면 부모님들에게서 보살핌을 받는다고 느꼈다. 그 점을 영원히 감사할 것”이라며 추모했다. 딸 에버 캐러딘은 “아버지는 싸우는 사람이 아니라 사랑하는 사람이었다. 갈등과 분열이 가득한 세상에서 우리는 그의 삶에서 한 페이지를 배워 마음을 열고 사랑을 느끼고 나눌 수 있을 것”이라고 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.