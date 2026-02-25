정부 “올해 수출 목표 7400억달러…8대 중점 품목 집중 지원”

산업부, 1차 민관 합동 수출확대회의 개최

정부가 올해 수출 실적 목표를 7400억달러(약 1062조원)로 정했다. 역대 최대를 기록한 지난해 7093억달러보다 4.3% 늘어난 규모다. 최근 미국 연방대법원의 상호관세 부과 위법 판결로 통상 환경의 불확실성이 확대된 가운데 수출 품목 다변화 등으로 실적 경신을 추진한다는 구상이다.

김정관 산업통상부 장관은 25일 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 열린 1차 민관 합동 수출확대회의에서 “지난해 우리 수출은 글로벌 통상 불확실성 속에서도 세계에서 6번째로 7000억달러를 달성했다”며 “올해는 이 모멘텀을 이어나가 7400억달러 이상, 그리고 수출 5강이라는 목표를 향해 달려가고자 한다”고 말했다.

정부는 우선 한류, 인공지능(AI), 고령화 등 세계 흐름에 맞춰 8대 중점 품목을 집중적으로 지원하기로 했다. 8대 중점 품목은 소비재, 전력기기, 바이오·헬스, 방산, 원전, 자동차, 선박, 철강이다.

소비재 수출 확대를 위해 올해 5차례 한류 박람회를 개최하고, ‘온라인 해외 직접 판매(해외 역직구)’를 위한 글로벌 온라인몰도 5개 구축한다. 소비재 기업 대상 3000억원 규모의 자금도 신규로 조성한다. AI 데이터센터 수요 증가에 따른 해외 주요 국가의 에너지 프로젝트에 한국 전력기기 기업이 참여할 수 있도록 프로젝트 발굴부터 선제적 금융 제공까지 연계 지원한다.

바이오·헬스 분야는 경쟁력 제고를 위해 1500억원 규모의 임상 3상 특화 펀드를 신설한다. 정상 외교를 활용해 캐나다 잠수함, 중동·유럽·아세안 원정 신규 원전 수주 활동도 전개한다. 통상 협력을 통해 자동차, 선박, 철강 등 주력품목의 안정적 수출도 지원한다.

자유무역협정(FTA)·공적개발원조(ODA) 등을 통해 자동차 업계가 중남미, 아세안 등 신흥시장 진출할 수 있도록 지원하고, 주요국 조선 협력 등을 통해 선박·블록·기자재 수출 확대를 모색한다. 철강의 경우 유럽연합(EU)의 탄소국경제도(CBAM)와 관세할당제도(TRQ) 등 보호무역주의에 대응하기 위해 정부 간 협의를 추진한다.

무역 금융의 사각지대 해소를 위해 중소·중견기업과 비수도권 기업을 지원하는 상생형 무역 금융을 확대하는 등 맞춤형 금융 지원도 강화한다. 우선 올해 무역 보험을 역대 최대 규모인 275조원 공급해 수출 기업의 유동성을 지원하고, 향후 5년간 비수도권·영세 기업 1000개사를 대상으로 수출 실무교육부터 온라인 수출 플랫폼 입점까지도 지원할 계획이다. 올해부터 5년간 1000만달러 이상 수출하는 수출 중추기업 500개사도 육성한다.