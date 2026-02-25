정동영 “당대회 경제에 방점, 한반도 정세에 시사점”…북한 5년 정책, 내일 공개될듯

정동영 “당대회, 경제 방점…군사·대외 분야 신중” 대회 6일차, 결정서 초안 작성에 돌입…곧 공개 총비서 재추대에 “환희로 설레”…우상화 가속

정동영 통일부 장관이 25일 북한의 9차 당대회를 두고 “북측이 강조하는 경제·민생 중심의 기조는 한반도 정세에도 의미 있는 시사점”이라고 밝혔다. 정 장관은 북한이 경제 개선을 우선 과제로 뒀을 때 남북 간, 북·미 간의 긴장이 완화되고 대화와 협력의 공간이 넓어졌던 경험이 있다고 했다. 당대회에서 남북관계 단절 기조가 강화되지 않아야 상호 협력의 기회가 열릴 수 있다고 강조한 것으로 풀이된다.

정 장관은 이날 정부서울청사 별관에서 열린 통일부 정책자문위원회 전체회의에서 9차 당대회에 대해 “지금까지 공개된 내용을 보면, 앞으로 5년간의 정책방향으로 경제 개선·인민생활에 방점을 두고, 군사·대외 분야는 비교적 신중하게 메시지를 관리하고 있는 것으로 보인다”며 이같이 말했다.

정 장관은 “이번 당대회에서 북측이 강조하는 경제·민생 중심의 기조는 한반도 정세에도 의미 있는 시사점을 던지고 있다고 생각한다”고 말했다. 정 장관은 이어 “경제 발전과 민생 안정의 토대인 평화공존을 앞에 두고 우리가 서로 맞서 싸우거나 상대방을 해치려 할 이유가 없다”고 말했다. 북한은 당대회 6일차인 전날까지 경제건설과 인민생활을 “절박한 역사적 과제”라고 강조하면서도 대외 메시지 발신은 최소화하고 있다.

정 장관은 현 당대회 상황을 긍정적으로 해석하는 것이 관계 악화를 막는 데 도움이 된다고 판단한 것으로 풀이된다. 대회 개막 직전인 지난 18일 북한은 한국 정부의 무인기 침투 유감 표명에 대해 “높이 평가한다”면서도 “적국과의 국경선은 견고해야 한다”고 밝힌 바 있다.

북한은 전날 당대회 결정서 초안 작성에 돌입했다. 조선중앙통신은 전날 대회 6일차 회의에서 경제·국방·대외·당사업을 비롯한 여러 부문의 연구 및 협의회들이 진행됐다며 “토의의 결과들이 당대회 결정서 초안 작성위원회에 집중되고 있다”고 이날 보도했다.

통신은 “인민경제 각 부문들”에서 “점진적인 질적 발전을 이룩하기 위한 현실적 방안들”이 토의됐다고 전했다. 통신은 또 “수도건설과 지방발전정책대상건설”도 협의했다고 전했다. 평양에 뉴타운을 건설하는 화성지구 사업과 낙후된 지방을 개발하는 ‘지방발전 20×10 정책’을 지속 추진하는 내용이 결정서에 담길 것으로 보인다.

결정서는 향후 5년간의 북한 대내외 정책 방향을 담은 문서다. 김정은 국무위원장이 발표한 당 중앙위원회 사업총화(결산)보고를 바탕으로 부문별 협의와 당 중앙위 정치국의 심의를 거쳐 최종 완성된다. 북한은 결정서를 채택하면서 세부 내용을 공개할 것으로 예상된다. 결정서 채택 이후 대회를 폐막하고, 축하행사와 군 열병식 등 부대행사를 이어갈 것으로 보인다.

노동신문은 이번 대회에서 김 위원장이 당의 1인자 직위인 총비서로 다시 추대된 것에 대해 “온 나라 전체 인민이 끝없은 격정과 환희로 설레인(다)”고 이날 보도했다. 김 위원장이 “절대의 군사력을 최상의 경지”에서 다지고, “건설의 대번영기를 맞이하며 수도와 함께 지방이 변하게 한 것을 기적 중의 기적”이라고 신문은 보도했다. 김 위원장에 대한 우상화가 가속화될 것으로 보인다.