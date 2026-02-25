‘5000만원 기부’ 일주일 뒤 별세한 국가유공자···“평생 소망 이뤘다”

월남전에 참전했던 국가유공자가 지역 어린이를 위해 써달라며 5000만 원을 기부하고 일주일 뒤인 지난 1일 별세했다. 고인은 간암으로 두 달 넘게 병상에 누워있으면서도 기부를 실천한 것으로 알려졌다.

부산 해운대구는 지난달 23일 국가유공자 이공휘(91) 씨가 기부한 장학금 5000만 원을 청소년 100명에게 전달했다고 25일 밝혔다. 해운대구에 따르면 이 씨는 6·25 발발로 학업을 중단하고 직업군인이 됐다. 이후 1970년 맹호부대 소속으로 월남전에 참전했다.

이후 고엽제 후유증으로 40 초반부터 평생 병마와 싸우며 가족과 자식들의 생계를 책임진 것으로 알려졌다. 이 씨는 “가난으로 공부를 포기하는 일이 없도록, 어려운 형편의 학생을 돕고 싶다”는 뜻을 수십 년간 주변에 알려왔고, 이를 위해 장학금을 모았다.

해운대구 관계자는 “고인께서 기부 당일 직접 구청을 방문해 장학금을 전달했다”며 “가족들에 따르면 오랜만에 밝게 웃는 모습으로 ‘평생 소망을 이뤄 행복하다’고 말했다고 한다”고 밝혔다.

김성수 해운대구청장은 “고인의 소중한 뜻이 아이들의 꿈과 희망으로 이어지길 바란다”고 밝혔다.