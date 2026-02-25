위험하고 뜨거운 음악, 쇼스타코비치 교향곡 13번

오는 28일 KBS교향악단이 정기연주회에서 선보이는 곡은 쇼스타코비치 교향곡 13번 ‘바비야르’(Babi Yar)다. 2023년 광주시향이 국내에서 초연을 했고, KBS교향악단이 이번에 선보일만큼 그간 국내 공연장에서 접하기 힘들었던 작품이다. 기대감 때문인지 이 공연은 현재 매진된 상태다. 이스라엘 출신인, 아흔의 노장 엘리아후 인발이 포디움에 선다.

‘바비야르’는 우크라이나 키이우 인근에 있는 지역 이름이다. 2차대전이 벌어지던 1941년 독일은 이 지역에서 3만명이 넘는 유대인을 학살했다. 흐루시초프 정권하에서 저항시인 예브게니 옙투셴코는 이 사건을 두고 ‘바비야르에는 어떤 기념비도 없다’는 구절로 시작하는 추모시를 쓴다. 이 시를 가사로 삼아 쇼스타코비치가 쓴 곡이 교향곡 13번이다. 인간 존엄에 대한 강렬한 문제의식을 담은 이 곡은 소련 정권을 불편하게 했다. 당시 소련에 만연하던 반유대주의 정서하에서 이를 은폐하려는 정권의 오만과 위선을 겨냥하고 있었기 때문이다. 가사가 수정되는 등 우여곡절 끝에 1962년 모스크바에서 초연됐다.

다른 교향곡과 비교할 때 이 곡은 상시 레퍼토리로 무대에 올리기는 까다로운 편이다. 5악장으로 이뤄진 대편성 교향곡인데다 남성 베이스 솔리스트, 대규모 남성 합창단을 필요로 한다. 스케일이 큰 저음의 합창과 연주, 그 사이로 들리는 조종(弔鐘)같은 타악기 소리는 삭막함과 비장함을 넘어 긴장감과 전율마저 느끼게 한다.

역사적 기념식이나 추모의 맥락에서 연주되었던 이 곡이 언론의 관심을 받았던 것은 2021년 10월 우크라이나 바비야르 현지에서 학살 80주년을 공식적으로 추모하는 행사에서 연주되었을 때다. 베를린 도이치 심포니 오케스트라를 이끌었던 지휘자 토마스 잔데를링은 1973년 독일에서 초연했을 때도 지휘했던 인연이 있다. 이 행사가 마무리 된 뒤 불과 몇달 후 러시아와 우크라이나간에 전쟁이 발발하면서 이 작품은 역사적 비극의 현재성을 비추는 곡으로 조명되고 있다. 제대로 된 기념비가 없던 비극 현장에 추모 박물관이 건립될 예정이었으나 전쟁으로 그곳 역시 파괴되는 피해를 입었다.

워너뮤직은 2022년 3월 “최근 우크라이나에서 벌어지는 비극적 사건들과 슬프게 공명하는 곡”이라며 쇼스타코비치 교향곡 13번 앨범을 소개했으며 ‘뉴요커’는 이 곡에 대해 “세계를 위한 기억의 전달자 역할을 한다”(2023년 12월)고 설명했다. 2024년 런던 필하모닉은 런던 로열 페스티벌홀에서 ‘암흑의 세기’라는 타이틀로 이 곡을 연주했다. 가디언은 이 공연에 대해 “이보다 더 어두운 프로그램은 없을 것이며 더 절박한 메시지를 담은 무대도 찾기 힘들다”고 평가했다.

지난해 영국 프롬스 무대에서 BBC웨일즈국립오케스트라가 이 곡을 연주했다. 영국 주간지 ‘옵저버’는 “트럼프와 푸틴의 알래스카 정상회담이 열리던 바로 그 시간에 쇼스타코비치의 ‘바비야르’가 프롬스에서 연주되었던 것은 의미심장한 선곡”이라며 “우크라이나를 위한 애가”라고 썼다.

말러와 브루크너, 쇼스타코비치 해석에 정통한 엘리아후 인발은 최근 몇년간 일본과 타이완에서 쇼스타코비치 교향곡 13번을 무대에 올렸다. 28일 예술의전당 콘서트홀 무대에는 러시아 출신의 베이스 그리고리 슈카루파, 성남시립합창단과 용인시립합창단이 함께 한다.