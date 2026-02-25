사진과 영상으로 남지 않는 몸짓이 로댕의 조각과 어울릴 때

미술관이 몸짓으로 가득 찼다. 입구에서는 미술관 직원처럼 정장을 차려입은 사람들이 박자에 맞춰 춤추며 외친다. “This is so contemporary(이건 너무 현대적이야).” 로비에서는 검은 옷을 입은 사람들이 자리에 앉아 아카펠라처럼 제각기 소리를 내더니 별안간 일어나 짝을 지어 춤추듯 움직인다. 오귀스트 로댕의 청동 조각 14점 앞에서는 두 남녀가 몸짓으로 사랑을 나누며 키스한다.

서울 용산구 리움미술관에서 다음달 3일 개막하는 전시 ‘티노 세갈’은 영국 출신의 세계적인 현대 미술가 티노 세갈(50)의 국내 첫 개인전이다. 세갈이 2000년 만든 초기 퍼포먼스부터 이번 전시를 앞두고 만든 신작 등 8점의 작품이 미술관이 소장한 조각 앞에서, 또는 입구와 정원에서 벌어지는 공연 같은 전시다.

전시 개막을 앞두고 25일 미술관에서 기자들과 만난 세갈은 “로댕의 작품을 현실로 구현하는 데 관심을 갖게 됐다. 미술관이 소장한 로댕의 조각과 제 작업을 같이 보여주는 것이 전시의 출발점”이라고 말했다. 미술사 속 다양한 키스 장면을 참조해 재구성한 퍼포먼스 ‘키스’(2002)는 미술관 소장품인 로댕의 조각들이 관객처럼 둘러선 공간에서 진행된다. 미술관의 주요 소장품 중 하나인 로댕의 ‘칼레의 시민’(1884~1885) 또한 전시 공간 한 귀퉁이를 지킨다.

경제학과 무용을 함께 전공했다는 독특한 이력을 지닌 세갈은 “미술사를 어떻게 제 작업으로 이어갈 수 있을까 고민했다”고 말했다. 19세기부터 최근까지, 로댕부터 알베르토 자코메티, 이우환과 강서경 등 국내·외 작가들의 작품 26점과 함께 공개되는 ‘무언가 당신 코 앞에 나타나게 놔두는 대신 춤추는 브루스와 댄 그리고 다른 것들’(2000)은 세갈의 초기작으로, 1960~1970년대 영상 작품을 ‘살아있는 조각’으로 구현한 것이다.

세갈 전시의 독특한 점 중 하나는 그가 자신의 작품을 촬영하는 걸 원치 않는다는 것이다. 전시 안내에는 ‘사진 및 영상 촬영이 제한된다’는 설명이 붙었다. 홍보용 사진이나 영상 촬영도 허가하지 않고, 전시 도록도 만들지 않는다. 쉽게 찍어 복제할 수 있는 기록보다는 관람객의 직접 경험이 중요하다는 게 세갈의 고집이다. 인스타그램에 찍힐만하게 구성된 전시가 입소문을 타 유명해지는 최근의 세태와는 궤를 달리한다.

세갈은 자신의 작품을 판매할 때도 서면 기록을 남기지 않는다. 퍼포먼스에 대한 설명도 기록으로 남기지 않고 말로만 전한다고 한다. 세갈은 “지식의 전수는 (기록보다는) 사람과 사람 사이에서 일어난다”며 “사회 지식은 대부분 부모가 자녀에게 전수하고, 안무가들도 기록이나 서류보다는 현장 리허설로 공연 내용을 익히지 않는가”라고 말했다. 그는 “디지털 네이티브라고 하는 2000~2010년대생도 화면을 보는 데 들이는 시간이 길어지는 게 좋지 않고 실제 경험이 중요하다고 생각하는 것 같다”며 “제가 이득을 취하는 것 같기도 하다”고도 했다.

세갈은 그 대신 보는 이의 경험, 퍼포먼스와 보는 이의 관계를 중요시한다. 미술관 로비에서 선보이는 ‘무제’(2026)에서 춤추던 공연자가 관람객에게 말을 걸며 자신의 내밀한 이야기를 하기도 한다. 공연 같은 전시를 극장이 아닌 미술관에 여는 것도 “극장에서는 사람 간의 상호작용이 어렵기 때문”이라고 말했다.

세갈은 “경제 분야에서도 관계나 연결이 더 중요해졌다”며 “20세기의 앤디 워홀 등의 작품이 산업 사회를 훌륭하게 반영한 것처럼, 시간에 기반을 둔 (나의) 예술은 현재 사회를 반영하는 것”이라고 말했다.

전시는 오는 6월28일까지. 관람료 1만6000원.