해외여행·온라인 직구↑…카드 해외 사용액 또 '사상 최대'

본문 요약

지난해 해외여행 증가와 온라인 직접 구매가 늘면서 국내 거주자의 카드 해외 사용금액이 사상 최고치를 찍었다.

지난해 비거주자의 카드 국내 사용액 역시 140억8000만달러로 전년 대비 18.2% 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

한은 관계자는 "K컬처 인기로 해외 여행객 방문이 크게 늘면서 이들이 국내에서 사용한 카드 금액도 증가했다"고 설명했다.

해외여행·온라인 직구↑…카드 해외 사용액 또 ‘사상 최대’

입력 2026.02.25 16:34

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 10월 인천국제공항 제1터미널 입국장이 이용객들로 붐비고 있다. 문재원 기자

지난해 10월 인천국제공항 제1터미널 입국장이 이용객들로 붐비고 있다. 문재원 기자

지난해 해외여행 증가와 온라인 직접 구매(직구)가 늘면서 국내 거주자의 카드 해외 사용금액이 사상 최고치를 찍었다.

한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 중 거주자의 카드 해외 사용 실적’을 보면, 지난해 국내 거주자의 카드(신용·체크) 사용액은 229억1000만달러로 집계됐다. 종전 최대치였던 2024년(217억2000달러)보다 5.5% 불었다.

한은은 국내 거주자의 해외여행과 직구 수요가 증가한 데 따른 것이라고 분석했다.

한국문화관광연구원에 따르면 지난해 내국인 출국자 수는 2955만명으로 전년(2868만6000명)보다 3.0% 증가했다. 국가데이터처 통계를 보면, 온라인쇼핑을 통한 해외 직구는 2024년 59억2000만달러에서 지난해 59억8000만달러로 1.0% 늘었다.

카드 종류별로는 신용카드(156억9000만달러)와 체크카드(72억2000만달러) 사용액이 각각 1.3%, 15.7% 증가했다. 트래블카드 이용자가 늘면서 체크카드 사용액이 신용카드 절반 수준까지 늘어난 것이 특징이다.

지난해 비거주자의 카드 국내 사용액 역시 140억8000만달러로 전년(119억1000만달러) 대비 18.2% 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

한은 관계자는 “K컬처 인기로 해외 여행객 방문이 크게 늘면서 이들이 국내에서 사용한 카드 금액도 증가했다”고 설명했다.

