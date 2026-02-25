해외여행·온라인 직구↑…카드 해외 사용액 또 ‘사상 최대’

지난해 해외여행 증가와 온라인 직접 구매(직구)가 늘면서 국내 거주자의 카드 해외 사용금액이 사상 최고치를 찍었다.

한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 중 거주자의 카드 해외 사용 실적’을 보면, 지난해 국내 거주자의 카드(신용·체크) 사용액은 229억1000만달러로 집계됐다. 종전 최대치였던 2024년(217억2000달러)보다 5.5% 불었다.

한은은 국내 거주자의 해외여행과 직구 수요가 증가한 데 따른 것이라고 분석했다.

한국문화관광연구원에 따르면 지난해 내국인 출국자 수는 2955만명으로 전년(2868만6000명)보다 3.0% 증가했다. 국가데이터처 통계를 보면, 온라인쇼핑을 통한 해외 직구는 2024년 59억2000만달러에서 지난해 59억8000만달러로 1.0% 늘었다.

카드 종류별로는 신용카드(156억9000만달러)와 체크카드(72억2000만달러) 사용액이 각각 1.3%, 15.7% 증가했다. 트래블카드 이용자가 늘면서 체크카드 사용액이 신용카드 절반 수준까지 늘어난 것이 특징이다.

지난해 비거주자의 카드 국내 사용액 역시 140억8000만달러로 전년(119억1000만달러) 대비 18.2% 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

한은 관계자는 “K컬처 인기로 해외 여행객 방문이 크게 늘면서 이들이 국내에서 사용한 카드 금액도 증가했다”고 설명했다.