담도암에 면역항암제 건보 적용···임핀지주 연간 비용 1억2천만→595만원

경향신문

입력 2026.02.25 16:48

면역항암제 임핀지주(성분명 더발루맙)의 건강보험 적용 대상에 담도암이 포함됨에 따라 환자 1인당 연간 투약 비용이 약 1억2000만원에서 595만원으로 대폭 줄게 됐다.

보건복지부는 25일 제4차 건강보험정책심의위원회(건정심)를 열어 그간 비소세포폐암에만 건강보험이 적용되던 임핀지주의 급여 범위를 담도암까지 확대하기로 의결했다. 면역항암제는 인체 면역력을 높이는 특성 때문에 다양한 적응증에 효과를 보인다.

복지부에 따르면 최근 10년간 담도암 치료에 새로 등재된 약제가 없었으나 이번에 면역항암제가 급여 적용 대상에 포함돼 새로운 치료 대안이 생겼다.

이에 따라 급여 기준에 해당한다면 환자 1인당 연간 투약 비용은 1억1893만원에서 595만원(본인부담 5% 적용 시)으로 급감하게 된다.

이날 건정심에서는 재활의료기관 수가(의료 서비스 대가) 시범사업 계획도 논의했다. 재활의료기관은 발병 또는 수술 후 환자의 장애를 최소화하고, 환자가 일찍 사회에 복귀할 수 있도록 기능 회복 시기에 집중적인 재활 치료를 제공하는 의료기관이다.

재활의료기관 수가 시범사업은 2017년 시작됐고, 지난해 1월부터 4단계 시범사업에 들어갔다. 정부는 지난달 제3기 재활의료기관 71곳(1만3390병상)을 지정했고, 다음 달부터 시범 수가를 적용한다.

제3기 기관들에는 수가 시범사업을 통해 내년 말까지 5200억∼5800억원이 투입될 예정이다. 정부는 또 환자의 기능 회복 수준, 잔존 장애 관리, 지역사회 통합 돌봄 연계 등 성과에 따라 재활의료기관을 차등 보상하는 방안도 도입할 계획이다.

서울의 한 대학 병원에서 의사와 환자가 각자 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

